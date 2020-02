Příslib skvělých výsledků na blížícím se MS? V Calgary Sáblíková ovládla trojku

Zatímco na nedávném mistrovství Evropy v Heerenveenu se Martině Sáblíkové nepodařilo dojet si ani pro jeden cenný kov, na blížícím se mistrovství světa v Salt Lake City by chtěla být svěřenkyně kouče Petra Nováka daleko úspěšnější. A jak ukázal první závodní den v rámci Světového poháru v Calgary, vypadá to, že by snad mohlo na mistrovství světa něco cinknout.

O to větší radost výkon v Calgary pro české fanoušky je, zvlášť, když se ještě před tímto startem potýkala dvaatřicetileté závodnice s virózou. Na samotné trati ale na ni nic nebylo znát. Na tříkilometrové trati se uskutečnilo celkem hned osm rozjížděk, přičemž v té šesté se objevila právě Martina Sáblíková. Ta nakonec zajela nejlepší čas sezóny a nebylo tak proto divu, že na vedoucí pozici vydržela až do samotného závěru.

Druhá Antoinette de Jongová, která zaostala za Sáblíkovou o více než sekundu, nebyla rozhodně jedinou skvělou Nizozemkou, kterou dokázala Sáblíková porazit. Na čas Sáblíkové pak nedokázala adekvátně zareagovat ani její další rivalka v této sezóně Kanaďanka Isabelle Weidemannová, ani Rusky Ivanie Blondinová a Ruska Natalia Voroninová, které se představily až v závěrečné rozjížďce a které v ní v mezičasech chvílemi i vedly před Sáblíkovou.

Ta si však dokázala udržet vedení v celkovém pořadí Světového poháru, když se jí tedy potřinácté v této sezóně povedlo připsat své celkové prvenství. Připomeňme, že poslední závod Světového poháru bdude na programu v březnu v Heerenveenu.

Kromě Martiny Sáblíkové se pak v pátek v Calgary objevila na olympijském oválu i další Češka Nikola Zdráhalová. Ta v kilometrovém závodě zaznamenala čas 1:15,540, čímž tak překonala o 42 setin své dosavadní maximum z před dvou let. Nyní se díky tomuto času umístila na sedmnácté pozic, závod vyhrála Japonka Nao Kodairová.

Zdráhalová se samozřejmě objevila v Calgary i na tříkilometrové trati, kde však svůj osobní rekord tentokrát nepřekonala a kde skončila třináctá. V Calgary se ukáže v sobotu ještěna 500 metrech a na 1500 metrech. Druhou zmiňovanou trať by měla jet i Sáblíková.

Závody SP v rychlobruslení v Calgary (7.2.2020):

Ženy:

1000 m:

1. Kodairaová (Jap.) 1:12,652

2. Fatkulinová 1:12,803

3. Šichovová (obě Rus.) 1:12,842

...

17. Zdráhalová (ČR) 1:15,540

Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů):

1. Boweová (USA) 218

2. Kodairaová 184

3. Fatkulinová 166

...

27. Zdráhalová 65

3000 m:

1. Sáblíková (ČR) 3:54,936

2. De Jongová (Niz.) 3:56,182

3. Voroninová (Rus.) 3:56,579

...

13. Zdráhalová 4:07,635

Průběžné pořadí (po 5 z 6 závodů):

1. Sáblíková 271

2. Blondinová 238

3. Weidemannová (obě Kan.) 233

...

12. Zdráhalová 144