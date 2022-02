Skeletonistka Fernstädtová nenavázala na sibné tréninky. Přesto má šanci na medaili

Jako vždy, tak i tentokrát hned na startu Fernstädtová zaostávala za svými soupeřkami. V ledovém korytu Jang-čching pak následně musela tuto ztrátu dohánět až nakonec dojela do cíle v řase, který ji v tu chvíli umístil na šesté místo. Šestý čas pak zajela i ve druhé jízdě, což znamenalo, že v součtu jízd je aktuálně celkově sedmá. "Pozice je docela v pohodě. Nebyly to moje nejlepší jízdy, takže s tím nejsem stoprocentně spokojená, ale celkově to asi bylo dobrý. Když kouknu na sezonu, tak to bylo úplně skvělý. Starty mi vyšly dobře a myslím, že jsem v dobré pozici. I se špatnou jízdou jsem dvě desetiny k medaili. Ještě není nic prohráno, není nic vyhráno," okomentovala svoje výkonby Fernstädtová.

Především ve druhé jízdě udělala česká reprezentantka chybu, která ji mrzí ze všeho nejvíc. Udála se mezi čtvrtou a pátou zatáčkou, kdy byla zbržděna mantinelem. "V tréninku jsem měla jednu jízdu, v které se mi to nestalo. Doufala jsem, že to v závodu dám, v první jsem to dala a v druhý ne. Je to dlouhá, technicky náročná dráha. Vědělo se, že žádná holka nejezdí dokonale. Jde o to, kdo udělá nejmíň chyb," ví Fernstädtová.

Uprostřed tohoto olympijského závodu je na čele Narracottová, druhé a třetí místo pak patří Němkám, olympijské debutantnce Hannah Neiseové (ztráta +21 setin) a mistryni světa Tině Hermannové (+23 setin).

Propad v pořadí zaznamenala Kanaďanka Mirela Rahnevaová, která po prvním kole vedla, ale po druhém byla odsunuta až na devátou pozici. Co se týče vítězky celkového pořadí Světového poháru Nizozemky Kimberley Bosové, tak ta se naopak v závodě posunula z desáté na šestou příčku.

Skeleton - ženy (po 2 ze 4 jízd) - ZOH v Pekingu (11.2.2022):

1. Narracottová (Austr.) 2:04,34 (1:02,05+1:02,29)

2. Neiseová -0,21 (1:02,36+1:02,19)

3. Hermannová (obě Něm.) -0,23 (1:02,28+1:02,29)

...

7. Fernstädtová (ČR) -0,45 (1:02,35+1:02,44)