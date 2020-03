Skončí další biatlonová hvězda? Vítězka Světového poháru Wiererová stále váhá

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Do následující biatlonové sezóny 2020/21 rozhodně kvůli svému nedávnému ukončení kariéry nenastoupí Čech Michal Šlesingr, Francouzi Martin Fourcade a Célia Aymounierová a Finka Kaisa Mäkäräinenová. Nyní se snáší otazník nad budoucností další biatlonové hvězdy posledních let a to nad Italkou Dorotheou Wiererovou. Ta 3. dubna oslaví své jubilejní 30. narozeniny a na svém instagramovém účtu se nechala slyšet, že neví ještě, zda se ve startovním poli v příští biatlonové sezóně objeví. „Spím 11 i 12 hodin, což jen dokumentuje, jak strašlivě jsem po sezoně vyčerpaná," přiblížila Italka, která vyhrála poslední dvě sezóny Světového poháru svůj současný stav.