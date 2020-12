Skvělá Ledecká! Česká závodnice poprvé vyhrála super-G ve Světovém poháru

Poprvé, kdy se Ester Ledecké, která jak známo střídá i tentokrát snowboard s lyžemi, podařilo triumfovat ve Světovém poháru v alpském lyžování loni a to v kanadském Lake Louis. Nyní se tak tedy stalo podruhé v její kariéře.

V poslední době se daří Ledecké jak na lyžích, tak na snowboardu. Připomeňme, že minulý víkend v Cortině d'Ampezzo zvítězila v závodě paralelního obřího slalomu na snowboardu.

Co se týče lyžařského superobřího slalomu, tak v něm si nedělním výkonem Ledecká o hodně zlepšila své dosavadní maximum v této disciplíně Světového poháru a mimochodem v disciplíně, ve které Ledecká nečekaně před dvěma lety triumfovala pod pěti olympijskými kruhy v jihokorejském Pchjongčchangu.

Dodejme, že v rámci Světového poháru naposledy absolvovala závod superobřího slalomu na konci letošního února, kdy skončila šestá.

Kouč Ledecké Tomáš Bank už od prvních bran tušil, že výkon její svěřenkyně bude znamenat skvělý výsledek. "Už jak to zabalila do sjezďáku, tak jsem tušil, že to dneska bude dobrý. Z toho projevu poznám, že dneska jede naplno. Vypadalo to hezky, jela dobře," uvedl Bank pro Českou televizi. Prozradil, že sepracovala na změně linii ve druhé průjezdné bráně. "Řekl jsem si, že by bylo možná lepší jet trošičku dál od modré brány, aby měla jednodušší timing. Nabrala tam rychlost," pokračoval Tomáš Bank.

Je až skoro k neuvěření, že ranní rozjezd natrati ve Val d'Isere se české sportovkyni vůbec nedařil podle jejich představ. "Ester to ráno vůbec nešlo na warm upu a byly i slzičky," uvedl trenér.

V ostrém závodě to ale dopadla naštěstí až nad očekávání.