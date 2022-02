Slibný výkon před ostrým závodem. Skeletonistka Fernstädtová vyhrála poslední trénink

Těmito tréninky tak česká pětadvacetiletá olympionička navázala na své předešlé výkony v Číně, kde se jí dařilo už loni v říjnu. Tehdy se tři týdny testovala tato olympijská dráha a tehdy na závěr tohoto testování Fernsädtová skončila šestá.

Jak bylo výše zmíněno, sskeletonistky v Pekingu nyní absolvovaly šest tréninkových jízd. V té první skončila Češka, která dříve reprezentovala německé barvy, skončila třetí, následně skončila sedmá, pak šestá, pátá, třetí a tuto vzestupnou tendenci nechala vyvrcholit oním vítězstvím v poslední tréninkové jízdě. "Jsem s tréninkem spokojená, ale je to jenom trénink," uvedla k tomu v Pekingu Fernstädtová. Ta mimochodem při svém vítězném tréninku zaznamenala jízdu v rychlosti až 129,17 km/h. Rozhodně ale nechce tréninky nikterak přeceňovat. "Jezdíme naplno, jasně, ale testují se nože a soupeřky můžou mít špatný den. V závodu půjde o to vybrat dobrý materiál, a hlavně odjet čtyři konstantní jízdy," pokračovala reprezentantka.

Je si vědoma toho, že především vyrovnané výkony budou znamenat úspěch v tomto olympijském ledovém korytu. "Nesmíš udělat chyby. Bude to strašně zajímavý a fakt jen o tom být konstantní. Ta, která zajede čtyřikrát desátý čas, furt má na vítězství. Tady může vyhrát úplně každý," vysvětluje závodnice, jež na minulých olympijských hrách ještě v barvách Německa skončila šestá.

Nyní už v českých barvách vyhlíží páteční ostrý start první a druhé jízdy, ve kterých by chtěla zapomenout na dosavadní průběh této sezóny Světvého poháru, kde celkově skončila šestnáctá. Třetí a a poslední čtvrtá jízda je pak na pořadu dne v sobotu. "Těším se, ale jsem taky trošku nervózní. Prostě se chci soustředit na sebe a na to, že budu chtít mít z jízdy dobrý pocit. Když se na to budu soustředit, tak to ubere nervozity, ale trošku nervozity je na druhou stranu dobrý mít. Doufám, že to bude tak akorát," věří Fernstädtová.

Vrátila se také k problému, který jí byl diagnostikován těsně před odletem do Pekingu, tedy k cukrovce. Podle samotné závodnice necítí žádné fyzické omezení. "S tou cukrovkou to bylo takový, že jsem tady trošku bojovala s časovým posunem. I když dobře spím, tělo je pořád trošku posunutý. S tím jsme měli trošku práce, ale teď jsem v pohodě. Je lepší den, horší den, ale celkově to máme pod kontrolou," říká.

V tomto ohledu je pro ni největší problém zdejší strava. "Vyberu si, ale je to nuda," sdělila a prozradila, že jídelníček má spíše monotónní a rozhodně se vyhýbá jakýmkoli omáčkám. "Jenom to, co dokážu odhadnout, co v tom fakt je. Jím suché věci, nějaké saláty. Už se těším, že si dám po závodech pizzu," dodala.