Snowboardcrossařka Samková ovládla olympijskou trať v Číně a vyhrála první závod sezóny

Závodnice si tak hned v úvodu této olympijské sezóny vyzkoušely dlouhou trať, nba které se bude bojovat za několik měsíců o olympijské medaile. Že to je den Evy Samkové, to už dávala najevo ve čtvrtfinálové a semifinálové jzdě, které suverénně vyhrála.

V následném finále sice chvíli ztrácela na Britku Charlotte Bankesovou, kterou se jí ale podařilo nakonec podjet v pravotočivé zatáčce a tak pak moohla Češka v cíle zvednout ruce na oslavu vtězství. Bankesová tedy skončila druhá, třetí pak dojela do cíle Italka Michele Moioliová.

"Jsem unavená, opravdu unavená. Je to hodně dlouhé. Bylo to tvrdé, čekala jsem, že do mě půjdou. V té zatáčce to bylo těsné, ale věděla jsem, co dělat a jsem šťastná, že jsem vyhrála. Určitě je to povzbuzení. Byl to první závod a vím, jak jsem na tom. Cítím se dobře, ale je to pořád testovací závod pro olympiádu a na hrách to bude něco jiného," nechala se slyšet po závodě v rozhovoru Samková.

Zatímco na stupnch vtězů se tak Eva Samkové ve své kariéře objevila již potřicáté, po osmnácté se postavila na stupíne nejvyšší a v počtu vavřínů tak vyrovnala jiného českého sportovce Lukáše Bauera.

Úvodní závod SP ve snowboardcrossu v Secret Garden (Čína) - (28.11.2021):

Muži:

1. Hämmerle (Rak.)

2. Visintin (It.)

3. Baumgartner (USA)

4. Dusek (Rak.)

...

34. Houser (ČR)

Ženy:

1. Samková (ČR)

2. Bankesová (Brit.)

3. Moioliová (It.)

4. Zerkholdová (Rak.)