Souhrn 11. dne olympiády: Nejen hokejisté. Češi měli na olympiádě spíše černé úterý

Na rozdíl od minulé zimní olympiády v Pchjongčchangu se tentokrát Ester Ledecká zúčastnila i sjezdu, ve kterém byla v této sezóně Světového poháru dosud ještě lepší než v super-G. Proto se vkládaly do Ledecké naděje, že by to molho právě ve sjezdu cinknout, když už se to nepodařilo při obhajobě právě v super-G. Její jízda vypadala skutečně nadějně, atakovala nejlepší časy a klidně z toho mohlo být i průběžné vedení. Jenže ve spodní části trati se rozhodla jet do jedné z branek příliš na přímo, dostala se tak do komprese a vyjela z trati. Sice se pak závod ještě rozhodla dokončit, ale bylo jasné, že veškeré naděje na cenný kov jsou tytam. Dojela do cíle s obrovskou ztrátou a skončila až na 27. místě.

"Myslím, že jsem tam měla docela dobrou rychlost, protože mi to tam trochu hopslo do té komprese. Bohužel potom jsem nebyla v tak dobré pozici, v jaké bych měla být, trochu mě to tam zmáčklo, nezvládla jsem to korigovat," komentovala svůj výkon po své jízdě pro Českou televizi Ledecká. Ta si byla vědoma, že kvůli ní mnozí diváci vstali brzy, abyb její jízdu nezmeškali. "Je to sport, s tím se musí počítat, někdy se vyhraje, někdy prohraje. Dělala jsem, co jsem mohla. Spíš mě to mrzí za lidi, kteří kvůli mně vstávali ve čtyři ráno. To mě mrzí, že jsem jim nemohla předvést něco hezčího po ránu," dodala.

Prozradila však, že se podle všeho v Pekingu objeví ještě jednou a to v kombinačním závodě. Bude to tak její poslední šance na to, aby zaznamenala úspěch s cenným kovem jak na snowboardu, tak i na lyžích i na těchto Hrách.

Na špici nějaký čas bylo trio Italek v čele se Sofií Gogiaovou, která do závodu, jenž byl mimochodem odložen kvůli větru o půlhodinu, vyjela se startovním číslem 13. Předjela tak po své jízdě své dvě krajanky Delagovou a Curtoniovou. S číslem 16 ale do závodu ještě vyjela Švýcarka Corine Suterová, která, i když na posledním mezičase měla ztrátu osmnácti setin, díky rychle projeté závěrečné pasáži nakonec závod vyhrála.

Těsně za Ester Ledeckou pak skončili v konečném pořadí v řadě za sebou další dvě české reprezentantky Tereza Nová a Barbora Nováková.

Sjezdové lyžování:

Ženy - sjezd: 1. Suterová (Švýc.) 1:31,87, 2. Goggiaová -0,16, 3. Delagová (obě It.) -0,57, 4. Weidleová (Něm.) -0,71, 5. Curtoniová (It.) -1,00, 6. Hählenová (Švýc.) -1,29, 7. Hütterová -1,48, 8. Puchnerová (obě Rak.) a Gagnonová (Kan.) obě -1,58, 10. Gaucheová (Fr.) -1,60, ... 27. Ledecká -6,31, 28. Nová -7,51, 29. Nováková (všechny ČR) -7,63

Čeští biatlonisté absolvovali vůj vůbec nejhorší závod. Štafetu vůbec nedokončili

Že se skutečě schyluje k naprostému debaklu českého mužského biatlonového kvarteta v rámci olympijské štafety, o tom svědčila jeho šílená střelecká bilance 4+14, která byla jednoznačně nejhorší z celého startovního pole. Vše začalo už na první střelecké položce, kdy se sice podařilo Jakubu Štvrteckému vybílit čtyři z pěti terčů, ovšem ten pátý se mu sestřelit nepodařilo ani třemi rezervními náboji. Kromě toho trvala jeho střelbě neskutečně dlouho a proto tak nebylo divu, že ze stadionu odjížděl na poslední pozici se třicetivteřinovou ztrátou na tehdy předposlední 20. Bulharsko.

Jeho následující stojka nebyla o nic lepší. I tentokrát pak musel na trestné kolo. Protože se vedle střelby nedařilo Štvrteckému ani běžecky, předával kolegovi Karlíkovi se ztrátou až 3:14,9 min na tehdy vedoucí Rusy. Za ně štafetu rozjel Chalili, jenž byl na předávce devět desetin sekundy před druhými Bělorusy a třetími Francouzi.

Nedařilo se ani favorizovaným Norům, kteří v tu chvíli figurovali až na sedmém místě. Stejně tak se nedařilo dalším Seveřanům Švédům, kteří pro změnu byli až patnáctí.

I ve druhém úseku se náskok vedoucích Rusů nadále zvyšoval. Tentokrát se o to staral Loginov, to francouzská štafeta zásluhou Jacquelina se vyšvihla na druhou pozici. Její pronasledovatelé z Běloruska a Itálie už ztráceli víc než minutu. Nijak se ale nelepšila pozice české štafety. Karlík se v rámci druhém úseku mohl sice pyšnit druhým běžeckým časem, ale ani jemu střelecky příliě nedařilo. Celkem totiž vypotřeboval pěr rezervních nábojů, na rozdíl od Štvrteckého ale nemusel na trestné kolo. Protože se Karlíkovi podařilo předstihnout štafety Estonska a Slovenska, předával Václavíkovi na 19. místě. Na vedoucí Rusko tak Češi tehdy ztráceli 4:11,4 min.

Rusy nadále stíhali Francouzi, to Němci se pomalu ale jistě dostávali dopředu a Norové se dokonce dostali na čtvrtou pozici díky Johanesi Boeovi, jenž zaznamenal nejlepší běžecký čas z celého závodu.

I přes těžké kliamatické podmínky se sice Václavíkovi podařilo odstříet ležku bez rezervních nábojů, díky čemuž se Češi dostali před Bulhary a Belgičany a byli tak rázem sedmnáctí, naději na ještě lepší umístění ale zhatila Vaclávíkova střelba vestoje. Tehdy se totiž rozklepal na koberci na tolik, že musserl na dvě trestná kola a když z nich odjížděl, byl devatenáctý s více než šestiminutovou ztrátou. Česká štafeta v tu chvíli byla beznadějně polední, neboť Slováci s Belgičany byli dostiženi o kolo a proto tak musela být česká čtveřice stažena ze závodu.

Dlouho to vypadalo, že si Rusové jedou pro jasné vítězství, zvlášť, když za sebou měli skoro minutový polštář. Poslední střelba vestoje ale byla totální loterie, jelikož se tehdy hodně silně rozfoukalo. Souboj o medaile mezi Německem, Francií a Norskem nakonec zvládli nejlépe Seveřané. Rusové se museli spokojit s bronzovými medailemi, druzí skončili Francouzi. Ti jako jediní nemuseli během celého závod na trestné kolo.

Biatlon- štafeta biatlonistů na 4x7,5 km:

1. Norsko (Lägreid, T. Boe, J. Boe, Christiansen) 1:19:50,2 (1+7)

2. Francie (Claude, Jacquelin, Desthieux, Fillon Maillet) +27,4 (0+9)

3. ROC/Rusko (Chalili, Loginov, Cvetkov, Latypov) +45,3 (2+6)

4. Německo (Lesser, Rees, Doll, Nawrath) +1:04,3 (1+9)

5. Švédsko Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) +1:49,4 (1+13)

6. Kanada (Runnalls, Ch. Gow, Burnotte, S. Gow) +1:56,3 (2+9)

7. Itálie (Bormolini, Giacomel, Hofer, Windisch) +1:58,6 (2+13)

8. Bělorusko (Labastov, Lazovskij, Varabej, Smolskij) +1:59,0 (2+11)

9. Ukrajina (Cymbal, Pryma, Dudčenko, Pidručnyj) +3:41,3 (4+12)

10. Rakousko ((Komatz, Eder, Leitner, Lemmerer) +3:41,7 (2+8)

19. Česko (Štvrtecký, Karlík, Václavík, Krčmář) dostiženo o kolo

Sdruženář Portyk si cestou do cíle popletl trať. Vyhrál Nor Graabak

Že se českým olympionikům v úterý v Pekingu příliš nedařilo, dokumentovala situace ze severní kombinace. Když do cíle běžecké části závodu běžel Tomáš Portyk, spletl si trať a musel s pak ještě vracet. Mohlo ho uchlácholit to, že tosamé se přihodilo i vítězi závodu Jörgenu Graabakovi z Norska a to na začátku tohoto běžeckého závodu.

Po první skokanské části ale vedl jiný Nor Jarl Magnus Riiber, jemuž se ale následný desetikilometrový běh nevydařil nakonec vytuhl a skončil nakonec až osmý. Mimochodem Riiber byl jedním z těch sportovců, kteří po příletu do Pekingu byli pozitivní a museli tak do izolace. Ta Riiberovi skončila teprve v pondělí.

Nejlepším z Čechů byl nakonec osmnáctý ještě nedávný junior Jan Vytrval, jenž si tak vylepšil svou pozici po skokanské části o pět míst. Zaznamenal tak svůj nejlepší výsledek mezi muži.

Severská kombinace (velký můstek/10 km):

1. Grabaak 27:13,3, 2. J. L. Oftebro (oba Nor.) -0,4, 3. Watabe (Jap.) -0,6, 4. Faisst (Něm.) -3,3, 5. Greiderer -11,8, 6. Lamparter (oba Rak.) -18,0, 7. Geiger (Něm.) -31,2, 8. J. M. Riiber (Nor.) -39,8, 9. Ilves (Est.) -1:00,2, 10. Schmid (Něm.) -1:00,8, ... 18. Vytrval -2:03,8, 27. Portyk -3:07,3, 29. Pažout -3:16,4, 30. Daněk (všichni ČR) 3:54,0

Dvojbob Dvořák-Nosek na vysněnou elitní desítku nedosáhl

V ledovém korytu v Jen-čchingu se pokoušeli dostat se do elitní desítky Dominik Dvorák a Jakub Nosek. Tento český dvojbob byl dvou jízdách dvanáctý a byli tak tedy ke svému snu blízko. Přestože třeba v minulé sezóně Světového poháru tento český dvojbob skončil celkově třetí, tentokrát mezi elitou nebyli. Skončili patnáctí.

Na stupních vítězů pak byli jenom samí Němci. První byla posádka Francesca Friedricha. Ten byl o 49 setin lepší než jeho krajan Johannes Lochner. Třetí byl Christoph Hafer, na nějž Dvořák s Noskem ztratili 3,41 sekundy.

V krasobruslařském krátkém programu je zatím Březinová na slušné dvanácté pozici

Březinová svým olympijským výkonem v krátkém programu navazuje na krátké programy v této sezóně, kde se jí taktéž daří. V Pekingu se vůbec závodí Březinové dobře a daleko lépe než jejímu bratrovi Michalovi. Vždyť v týmové soutěži tady poprvé ve své kariéře překonala šedesátibodovou hranici.

Nyní v krátkém programu dokonce dostala za techniku nejvyšší známku a může se tak díky tomu pyšnit tím, že je zatím šestou nejlepší Evropankou v tomto olympijském závodě. "Je to úžasné. Doufala jsem, že bych v této sezoně mohla překonat 60 bodů, a dokázala jsem to dvakrát a ještě na olympiádě. Vůbec jsem nebyla nervózní. Poprvé v životě jsem si řekla: 'Prostě to udělej. Je to jednoduché, víš, jak to udělat, tak to můžeš jen udělat.' Bylo to pro mě jednoduché," komentovala Březinová svůj výkon.

Kratkého prgramu se zúčstňuje i přes svou dopingovou kauzu patnáctiletá Ruska Valijevová. Bylo znát, že jí kauza poznamenala na psychice, neboť tentokrát na její jízdě nebyla vidět její typická suverenita a lehkost.Njenže chybovala u trojitého axelu, ale problém měla s kombinací trojitého lutzu s trojitým toeloopem. Po jízdě se jí leskly oči slzami.

Přestože pak zaostala za svým osobním rekordem o osm bodů, výsledná známka 82,16 stejně stačila na průběžné první místo.

Krasobruslení:

Ženy - krátký program:

1. Valijevová 82,16 b.

2. Ščerbakovová (obě Rus.) 80,20

3. Sakamotová (Jap.) 79,84

4. Trusovová (Rus.) 74,60

5. Higučiová (Jap.) 73,51

6. Jo Jong (Korea) 70,34

...

12. Březinová (ČR) 64,31