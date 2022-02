Souhrn 4. dne olympiády: Češi v biatlonu, hokeji, curlingu či ve skocích na lyžích

Už už se zdálo, že by se snad mohli čeští sportovní fanoušci dočkat v pondělí prvního medailového úspěchu na těchto Hrách, dokonce to vypadalo na zlatou medaili. Jenže ve vytrvalostním závodu nezvládla Markéta Davidová, která je mistryní světa v této disciplíně, poslední střeleckou položku, kde si neporadila s posledním terčem. Jen o milimetry se do něj náboj nevešel a veškeré naděje byly fuč. Kvůli trestné minutě navíc tak nakonec skončila až šestá. "Nemyslím, že by něco před tou poslední ranou proběhlo hlavou. Podle mě byla ta střela nahoře. Moje chyba, ale ne že bych byla nervózní," nechala se slyšet po závodě Davidová.

Dalšími Češkami, které se tohoto závodu zúčastnily, byly Lucie Charvátová, pro kterou to tak byl premiérový olympijský start vůbec a která kvůli dvěma trestným vteřinám skončila devatenáctá, Jessica Jislová, jež se umístila až na 27. místě a Tereza Voborníková, která pro změnu byla čtyřiatřicátá.

Trať dlouhou 15 kilometrů zvládla nejlépe z celého startovního pole Němka Denise Herrmannová, která do cíle dorazila o 9,4 vteřiny před druhou Francouzkou Anais Chevalierovou-Bouchetovou. Kvůli dvěma trestným minutám se pak musela s bronzovou medailí spokojit Norka Marte Olsbuová Röiselandová. Davidové tedy na první Němku ztratila nakonec 31,9 vteřiny.

Po dvou výhrách hokejistky prohrály s Dánskem. I tak ale postupují do čtvrtfinále

Až prohra Číny se Švédskem 1:2 rozhodla o tom, že svěřenkyně kouče Tomáše Paciny budou hrát na olympiádě v Pekingu čtvrtfinále. A to i přesto, že před tímto duelem samy Češky po dvou předešlých výhrách poprvé na turnaji prohrály a to s Dánkami 2:3. V tomto duelu ale Češky vedly a to hned dvakrát. Rozhodl až začátek třetí třetiny, kdy hrály v početním oslabení. Tehdy Silke Gludová vstřelila branku, na kterou už Češky nedokázaly najít odpověď.

Nyní by bylo dobré, kdyby v úterním posledním zápase ve skupinové fázi proti Japonsku uspěly tak, aby si vylepšily pozici v tabulce takovým způsobem, který by znamenal, že by nenarazily ve čtvrtinále na Kanadu nebo USA.

"Zavinily jsme si to samy. Od začátku jsme nehrály týmově a snažily se hrát moc individuálně. A to se nám vymstilo. Ke konci už to bylo lepší, ale nemůžeme čekat, že to v posledních deseti minutách dotáhneme a vyhrajeme. Hraje se šedesát minut. Hlavně první třetinu jsme jim daly hromadu prostoru, nedržely jsme se našich principů a nehrály jsme pospolu celá pětka. Asi nám chybí klid a trpělivost v koncovce. Odvaha se do té střely pořádně opřít. Probíraly jsme to s holkama a byla to jedna z věcí, co jsme chtěly protrhnout. Nepodařilo se," vyprávěla o zápase po zápase Alena Mills, kapitánka českého týmu.

Curlingoví manželé se rozloučili s Pekingem výhrou nad domácími

Svoji pohádku v podobě premiérové účasti na olympijských hrách v pondělí dopsali manželé Zuzana a Tomáš Paulovi. Proti domácímu čínskému páru prohrávali už dokonce 1:6, jenže následně se dočkali hned čtyř bodů v šestém endu a protože pak další dva endny taktéž vyhráli, otočili skóre na 8:6, který také tento duel skončil. Na kontě tak tedy z olympiády mají čtyři výhry a pět proher a tudíž konečné šesté místo.

Tito čeští amatéři tak splnili to, pro co do Pekingu jeli, tedy pro umístění od pátého do sedmého místa. Nescházelo však mnoho a mohlo u být překvapení v podobě postupu do semifinále. "Mám z toho dobrý pocit, uhráli jsme čtyři výhry proti nejlepším týmům na světě. Splnili jsme cíl, takže za nás je to spokojenost," řekl k výkonu páru v Pekingu v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Paul.

O zlato si to tedy na turnaji smíšených dvojic v curlingu rozdají Italové s Nory a bronz pak dostane někdo z dvojice Švédsko - Velká Británie.

Smíšený týmový závod skonanů poznamenaly diskvalifikace. Češi skončili sedmí, triumovali Slovinci

Dalším olympijským závodem, kterého se v pondělí zúčastnili taktéž Češi, byl ve skocích na lyžích smíšený týmový závod. Ten byla ale výrazně poznamenán zásahy z venčí, neboť hned několik skokanů bylo diskvalifikováno kvůli špatné kombinéze. Do druhého kola nakonec kvůli tomu nemohla nastoupit japonská hvězda mezi ženami Sara Takanašiová a nepodívala se tam proto ani Daniela Iraschková Stolzová z Rakouska. Stejný problém pak ve druhém kole potkal i Annu Odine Strömové a Silji Opsethovou z Norska. Proto tak tato severská země nakonec skončila ž za Českem, kterému se jinak příiš nedařilo.

Nakonec skončilo na sedmé příčce. "Bylo to na krev, i na to koleno toho bylo dost. Už jsem byl rád, že to mám za sebou, a těším se na den volna," komentoval svůj výkon po závodě mužská česká jednička mezi skokany Roman Koudelka pro ČT sport. Závodník mimochodem zaznamenal ve druhém kole skok daleký 92,5 metru.

Boje o medaile, kterého se nakonec nezúčastnili Němci, zvládlo nejlépe slovinské kvarteto Nika Križnarová, Timi Zajc, Urša Bogatajová a Peter Prevc. Ti za všech svých osm skoků přidali na své konto celkem 1001,5 bodu. Měli tak tedy o 111,2 bodu více než druzí Rusové. Třetí nakonec skončili Kanaďané, jen těsně před Japonci.

České úspěchy se nekonaly ani v rychlobruslení či alpském lyžování

Během pondělního dne se v Pekingu představila i rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která si chtěla vylepšit náladu po tříkilometrovém závodě, ale ani na patnáctistovce se jí nedařilo podle představ. Na této trati skončila až jednadvacátá. Triumfovala Nizozemka Ireen Wüstová, která tak má nově v držení rekordní dvanáctou olympijskou medaili.

Obřího slalomu žen se pak zúčastnila Elese Sommerová, jenž ta se na tsvahu dlouho neohřála. První kolo ani nedokončila. A to samé se mimochodem stalo i Mikaele Schiffrinové z USA. Závod nakonec opanovala Švédka Sara Hectorová.