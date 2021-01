Norové ovládli mužský sprint. Štvrtecký o pouhou vteřinu nebodoval

"Kuba někdy bojuje s tím, že něco přetáhne a trochu se mu klepají nohy. Začal střílet s velkým zpožděním. Oceňuju, že to nezahodil, bojoval s tím. Takhle se z toho dá zlepšovat," komentoval po závodě výkon nejlepšího Čecha Jakuba Štvrteckého Ondřej Rybář, jenž tak připomněl dlouhou chvíli, kterou strávil Štvrtecký na stojce, přičemž tam český závodník pouze jednou chyboval. "U Milana a Tomči chválím stojky. Je škoda jedniček vleže. Dnes chybovala spousta závodníků a ani naši se tomu nevyhnuli. Ty rány byly naprosto zbytečný," dodal pak Rybář k dalším dvěma českým reprezentantům Milanu Žemličkovi a Tomáši Mikyskovi.

"Klepal jsem se, jinak se nestalo nic. Mrzí mě to. Celkem jsem se jinak klepal, možná jsem vytuhnul, ale je to pro všechny stejné. Na trati to bylo celkem dobré, ta ležka mě hodně mrzí," vrátil se k prostojům na druhé střelbě sám Štvrtecký.

Bezchybně však závod neabsolvoval ani jeho vítěz, Nor Johannes Boe. Na trati byl však tento Seveřan nejrychlejší a tudíž i první v cíli a to nakonec rozhodlo. I přes jednu střelu mimo v závodě se tak mohl v cíli radovat ze svého třetího sprinterského triumfu v sezóně. Nezkazili mu ji ani jeho dva krajané, starší bratr Tarjei a Sturla Holm Laegreid. Ten na první pozici ztrácel dvacet vteřin.

Jako první z českých závodníků vyrazil do závodu Milan Žemlička. Nezačal vůbec dobře, hned od počátku začal na čelo závodu ztrácet a po ležce musel na jedno trestné kolo. To stojka byla výrazně leépe rytmicky zastřílená, navíc za 25 vteřin. Během závodu pak začal více sněžit, cožtrošku biatlonistům závodění zkomplikovalo. "Po první střelbě jsem měl zasněžené brejle, ale jinak si nemyslím, do kopce to je jedno, pak se jede ve stopě," mávl však nad tím rukou český reprezentant. "Celkové hodnocení? Průměr. Mohlo by to být určitě lepší, jak v běhu, tak ve střelbě. Ale mohlo by to být taky o dost horší," dodal pak ke svému výkonu. On i Štvrtecký se nakonec podívají do sobotní stíhačky.

Připomeňme, že český tým byl výrazně poznamenán pozitivními testy na koronavirus. Měl ho jak Michal Krčmář, tak i jeho náhradník Vítězslaav Hörnig. Do karantény tak musel spolu s ním i jeho spolubydlící Tomáš Krupšík. Pozitivní na koronavirus byl i Adam Václávík a hned půlka servisního týmu.

V neděli byl měl být však při mixech přítomný i Ondřej Moravec a Krmář v případě negativního testu by se mohl ukázat v Oberhofu příští víkend. Český biatlonový mužský tým by tak mohl doufat v lepší zítřky.

Světový pohár biatlonistů v Oberhofu:

Sprint mužů na 10 km (8.1.2021):

1. J. Boe (Norsko) 25:12,0 (1)

2. T. Boe (Norsko) +10,8 (0)

3. Lägreid (Norsko) +21,6 (0)

4. Hofer (Itálie) +32,4 (1)

5. Dale (Norsko) +35,2 (1)

6. Ponsiluoma (Švédsko) +52,0 (2)

7. Desthieux (Francie) +54,2 (1)

8. Claude (Francie) +56,0

...

41. Štvrtecký (ČR) +2:02,8 (2)

57. Žemlička (ČR) +2:34,8 (1)

64. Mikyska (ČR) +2:52,6 (1)