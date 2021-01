Norky po přestávce navázaly na předvánoční výkony. Sprint v Obehofu vyhrála Eckhoffová

Kromě Markéty Davidové se v sobotním stíhacím závodě na základě výsledků pátečního sprintu představí za Česko ještě Eva Puskarčíková. Ta se nakonec umístila až jako devětatřicátá, za které získala dva body do celkové klasifikace Světového poháru. Naopak Norka Tiril Eckhoffová se mohla radovat už ze svého 17. triumfu v tomto biatlonovém seriálu. A že se Norkám skutečně v této sezóně daří, to dokazuje svými výkony další norská reprezentantka Marte Olsbuová Röiselandová. Ta i díky dnešnímu pátému místu stále drží žluté číslo pro vedoucí závodnici Světového poháru.

Pokud se zaměříme na to, jak závod absolvovala nejlepší Češka Davidová, která do poloviny trati byla výtečná v běhu. Vždyť tehdy vedle na všech mezičasech a k tomu ještě přidala čistou střelbu vleže. Stejnou střelbu však nenapodobila v následné položce vestoje a musela tak poté na 150 metrů dlouhý trestný okruh. „Na stojáku jsem asi zbytečně dlouho čekala, ani to najetí na terč nebylo dobré. Zřejmě jsem ránu utrhla na spoušti, ale to se prostě někdy stane," řekla ke své střelbě po závodě Davidová.

Závěrečné kilometry byly jedna z těch nejnáročnějších pro českou závodnici. „Fakt to bylo těžké, dost mě pak už chyběl kyslík. Trať se bořila a jak nedržela podložka, tak mi závěr vzal spoustu sil. Zejména v tom příkrém stoupání," komentovala Davidová závěr sprintu, po kterém se ale v celkové klasifikaci posunula na osmou příčku.

Norka Tiril Eckhoffová dojela do cíle první s půlminutovým náskokem. „Nesmírně tvrdý závod, ale když jsem poslala do terče všech deset ran, doufala jsem, že to bude hodně dobré," uvedla v rozhovoru pro Českou televizi. Na stupních vítězek ji doplnily ještě Švédka Hanna Öbergová, která bezchybně vystřílela v závodě všechny terče, třetí pak dojela Rakušanka Hauserová. Pro ní to byly mimochodem první stupně vítězů v kariéře a to díky nejen nejlepšímu střeleckému času ve strartovním poli, ale i díky běžeckému finiši.

Další, a nakonec jedinou Češkou, která v závodě ještě bodovala byla již zmiňovaná Eva Puskarčíková. „Po té vánoční pauze je tělo vždycky dost zatuhnuté. Na trati to pro mě byla dost bolest, ke konci už jsem se na lyžích jen tak kolíbala a chtěla přežít až do cíle. S ohledem na to, jak se točil vítr, tak za střelbu jsem docela ráda. Škoda jen první rány vstoje," říkala po závodě.

Další tři české účastnice sprintu (Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Lucie Charvátová), se do sobotní stíhačky nekvalifkovaly.

Světový pohár biatlonistek v Oberhofu - 7,5 km žen (8.1.2021):

1. Eckhoffová (Norsko) 23:54,0 (0)

2. H. Öbergová (Švédsko) +29,6 (0)

3. Hauserová (Rakousko) +40,2 (1)

4. Simonová (Francie) +44,3 (2)

5. Röiselandová (Norsko) +52,6 (2)

6. Pavlovová (Rusko) +59,1 (0)

7. Davidová (ČR) +59,7 (1)

8. Kručinkinová (Bělorusko) +1:00,9 (2)

--------------------

39. Puskarčíková (ČR) +2:02,9 (1)

70. Jislová (ČR) +3:14,6 (2)

81. Vinklárková (ČR) +3:44,9 (1)

90. Charvátová (ČR) +4:10,6 (6)

Stav Světového poháru (po 10 závodech):

1. Röiselandová (Norsko) 455

2. H. Öbergová (Švédsko) 432

3. Eckhoffová (Norsko) 406

4. E. Öbergová (Švédsko) 351

5. Alimbekovová (Bělorusko) 330

6. Preussová (Německo) 324

7. Wiererová (Itálie) 314

8. Davidová (ČR) 273

----

52. Puskarčíková (ČR) 40

58. Charvátová (ČR) 25

64. Jislová (ČR) 20