Moravec v prvním závodu SP sahal po medaili. Biatlon se seznamuje s novým Norem

Svět, jak známo, kvůli pandemii koronaviru už nebude nikdy takový, jaký jsme ho znali před ní. A že už svět je jiný, je poznat i v biatlonu. Nový ročník Světového poháru 2020/21 tetokrát nezačíná ve švédském Östersundu, jako tomu byl vždy v předešlých letech, ale ve finském Kontiolahti.

A pokud si biatlonoví fanoušci zvykli vídat na čele po téměř každém mužském závodě jméno Nora Johannese Boa, museli být tentokrát překvapeni z toho, že úvodní vytrvalostní závod vyhrál jiný Nor. Teprve třiadvacetiletý Sturla Holm Laegreid. Tomu se totiž povedlo vybílit všechny terče, což bylo, dá se říct, klíček k úspěchu v tomto závodě, neboť takových mnoho ve startovní listině nebylo. Navíc k tomu ještě přidal výtečný běh, takže o jeho celkem překvapivém úspěchu v závodě bylo rozhodnuto.

Protože v Kontiolahti byl jeden stupeň nad nulou, organizátoři závodu museli být šťastni z toho, že trať byla tvrdá a v dobré kondici, přestože rozhodně nikterak neměli radost z již tradičního absenci sněhu.

Pokud jsme se bavili o čisté střelbě jako základu úspěchu v tomto závodě ve spojení s norskou kometou, tak to samé můžeme říct i v případě českého reprezentanta Ondřeje Moravce. Ten díky tomu dokonce sahal po medaili hned na úvod letošního Světového poháru, ale nakonec se umístil na páté příčce.Nicméně se potvrdily zvěsti o tom, že se Moravec v těchto dnech nachází ve výtečné střelecké formě.

"Super závod dnes, jsem strašně šťastný. Po bězecké stránce to asi neblyo úplně top, ale v mém věku už na sebe tolik netlačím. Beru to všema deseti. Relativně jsem si věřil," neskrýval Moravec nadšení po závodě a pokračoval: "Podmínky na střelnici byly... Mockrát jsem tady takový klid nezažil. Fakt jsem si to užil. Johannes minul hned na první ležce, ve sprintu od něj uvidíme jinou rychlopalbu."

Slova chvály pak našel na Ondřeje Moravce pochopitelně i samotný trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář. "Ondra jen potvrdil to, co jsme říkali. Jsem rád, že tady je a jede to. Ukázal, jakou sílu pořád má. Jel nádherný závod a pro cdlý tým to je důležitý. Kluci, co s ním trénují, vidí, že se dá být blízko podiu," uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

Na jedenáctém místě pak skončil druhý nejlepší Čech Michal Krčmář. "Se závodem jsem spokojen, povedl se mi. Chybička vleže mrzet může, ale asi nejlepší vstup do sezony, co závodím v chlapech," uvedl Krčmář a pokračoval: "Jen jsem neměl správný motor na trati, ale rozjíždím se postupnějc, sezona je dlouhá. Jsem maximálně spokojený."

"Michal je pilíř týmu, je to kolem desítky. S chybou byl do závodu opatrnější i co se tempa týče. Je to první závod, sezona se rozjede a nabere obrátky," doplnil ho Rybář.

Další Češi skončili v pořadí následovně: Adam Václavík se třemi chybami na kontě na 45. místě, Tomáš Krupčík (pět minel) na 76. místě a Jakub Štvrtecký (šest chyb na střelnici) na 78. místě.

Světový pohár biatlonistů v Kontiolahti - 20 km mužů (28.11.2020):

1. Laegreid (Norsko) 48:57,0 (0)

2. J. Boe (Norsko) +19,6 (1)

3. Lesser (Německo) +1:03,6 (1)

4. Fillon-Maillet (Francie) +1:05,9 (1)

5. Moravec (ČR) +1:06,9 (0)

6. Samuelsson (Švédsko) +1:31,8 (2)

...

11. Krčmář (ČR) +2:26,3 (1)

45. Václavík (ČR) +4:51,9 (3)

76. Krupčík (ČR) +8:08,8 (5)

78. Štvrtecký (ČR) +8:13,7 (6)