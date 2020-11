Češkám se oproti mužům ve vytrvalostním zhávodu nedařilo. Vyhrála ho Wiererová

Že se ve finském Kontiolaht může změnit počasí z hodiny na hodinu, to poznali biatlonoví závodníci a závodnice i tentokrát. Zatímco muži měli pro svůj závod dopoledne podmínky ideální, jejich kolegyně se musely vypořádvat s ne zcela kvalitním umělým sněhem, který se organizátorům nepodařilo úplně pospojovat a tak byly kvidění scény, při kterých se závodnicím sníh bořil a byl tak hluboký. Ještě k tomu připočtěme vítr, který se začal zvedat až po nástřelu.

"Dneska se mi jelo úplně šíleně, ale asi to bylo tím, že trať byla hluboká, po kolena ve sněhu a nic příjemného. Na střelnici nefoukalo, byla poklidná. Mrzí mě poslední rána vleže, kdy šla nahoru, to byla moje rána," nechala se slyšet v pozávodním rozhovoru pro ČT sport nejlepší Češka Markéta Davidová. Ta se sice mohla pyšnit sedmým nejlepším běžeckým časem, ale na kontě měla hned tři trestné minuty za střelecké minely.

"Nebyl to úplně špatný začátek, co se běhu týče. Jela jsem slušně, nepodržela mě střelba. Nedělám si z toho těžkou hlavu, vstoupila jsem do toho relativně dobrou nohou, sama budu zvědava na další závody. Je to velmi těžká trať takhle ne úvod. Jsou tu náročná stoupání a závodily jsme po klukách, kteří tu trať rozbořili. Není to úplně příjemný lyžování. Sjezdy byly nebezpečné, stopa byla hrbolatá," přidala svůj dojem z prvního závodu v sezóně další česká reprezentantka Lucie Charvátová.

"Střelnice nebyla až tak strašná. Moje chyby, nebylo to větrem. Jelo se mi průměrně, ale trať byla šílená. V zatáčkách to byl spíš boj o přežití, aby člověk nespadl. Budu očekávat, že to bude lepší, ale jak to bude v reálu, těžko říct," doufá pro změnu Eva Puskarčíková.

Závod se dařil hodně Švédkám, neboť hned čtyři závodnice z této severské země se ocitly v konečném pořadí v první desítce.

Připomeňme, že v neděli jsou v Kontiolahti na programu sprinty, které se ukáží i ve čtvrtek a to taktéž v Kontiolahti, kde bude na programu i druhý podnik letošního Světového programu. Následovat budou pak ještě stíhací závody a štafety. Poté se peloton biatlonistů a biatlonistek přesune do rakouského Hochfilzenu.

Světový pohár v biatlonu 2020 ve finském Kontiolahti:

Vytrvalostní závod žen na 15 km (28.11.2020):

1. Wiererová (Itálie) 44:00,9 (0)

2. Herrmannová (Německo) +0,8 (1)

3. Skottheimová (Švédsko) +24,1 (0)

4. E. Öbergová (Švédsko) +34,1 (1)

5. Bescondová (Francie) +1:18,5 (1)

6. Perssonová (Švédsko) +36,8 (0)

...

21. Davidová (ČR) +2:50,8 (3)

42. Puskarčíková (ČR) +4:24,3 (3)

57. Charvátová (ČR) +5:25,8 (5)

78. Jislová (ČR) +7:01,4 (4)

82. Voborníková (ČR) +7:16,8 (2)