Sprint v Kontiolahti českým biatlonistům nevyšel. Před prázdnými tribunami triumfoval J. Boe

Ještě před pár dny se zdálo, že by se v Kontiolahti nacházející se v oblasti Severní Karélie, kde byl doposud identifikován jeden případ nakažený koronavirem, přeci jenom mohlo závodit před zaplněnými tribunami. Finská vláda však nakonec rozhodla, že pořadatelé závodu musejí areál pro 500 lidí pro veřejnost uzavřít. Kvůli koronaviru pak Mezinárodní biatlonová federace rozhodla o tom, že biatlonisté přijdou o závěrečný podnik Světového poháru v Oslu a to vzhledem k zákazu v Norsku spočívající v nekonání se akcí s více než 500 lidmi.

Poté, co se odečtou dva nejhorší výsledky v sezóně, je jasné, že v celkovém hodnocení nyní vede Nor Johannes Boe, pro nějž bylo čtvrteční vítězství desátým nejen desáté v této sezóně, ale celkově už osmačtyřicáté v jeho kariéře. "Soustředil jsem se, ať trefím všech deset terčů, to bylo klíčem k úspěchu. Protože dnes se moc nechybovalo," uvedl hvězdný Seveřan v rozhovoru pro Českou televizi.

Do stíhacího závodu v Kontiolahti se z tohoto sprinterského závodu z Čechů kvalikovali tři. Vedle Michala Krčmáře se to podařilo Ondřeji Moravcovi ze 33. místa a také Adamu Václavíkovi, jenž ve sprintu skončil na 52. místě. Stíhací závody a závody s hromadnými starty budou na programu o víkendu.

Dodejme pak ještě, že se sprinterský záovd uskutečnil bez americké výpravy a to poté, co prezident USA Dnald Trump v souvislosti s koronavirem zakázal na 30 dní ameickým občanům cestovat z Evropy do USA.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - sprint (10 km):



1. J.T. Bö (Nor.) 22:27,8 (0)

2. M. Fourcade -21,1 (0)

3. Jacquelin (oba Fr.) -22,3 (0)

4. Christiansen -30,6 (0)

5. T. Bö (oba Nor.) -34,0 (0)

6. Doll (Něm.) -34,1 (1)

7. Fillon Maillet -39,7 (0)

8. Desthieux (oba Fr.) -40,8 (0)

9. Peiffer (Něm.) -48,4 (0)

10. Laegreid (Nor.) -51,9 (0)

...

30. Krčmář -1:34,2 (0)

33. Moravec -1:42,0 (0)

52. Václavík -2:11,0 (2)

75. Krupčík -2:59,7 (3)

90. Štvrtecký (všichni ČR) -3:21,8 (3)

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů):

1. M. Fourcade 880 b.

2. J.T. Bö 870

3. Fillon Maillet 814

4. T. Bö 730

5. Jacquelin 680

6. Desthieux 664

...

21. Krčmář 303

26. Moravec 246

53. Štvrtecký 68

76. Václavík 19

82. Šlesingr 12

85. Krupčík 7