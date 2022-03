Sprint v Kontiolahti zvládla z Češek nejlépe dvacátá Jislová. Vyhrála Herrmannová

Vzhledem k sílícímu se větru během závodu se nemohl nikdo z fanoušků divit, že to české biatlonové jedničce mezi ženami Markétě Davidové vždy při střelbách chvíli trvalo, než nakonec opustila koberec. A když ho pak opustila, nakonec vždy musela na jedno trestné kolo. „Vítr byl stejný jako na nástřelu, ale dal se číst. Takže dvě chyby jsou moc. Nějak mi tak přišlo, že lyže moc nejely, ale možná to bylo spíš mnou," řekla ke svému výkonu Davidová v pozávodním rozhovru České televizi.

Do závodu vyjela i další česká reprezentantka Lucie Charvátová, u které to zpočátku vypadalo, že by přeci jenom v tomto sprintu mohla zajet nějaký slušný výsledek. Jenže přišla úvodní střelba vleže a právě zde zaznamenala hned tři minely a bylo po nadějích. „První dvě rány byly středové, další už terč nenašly. Nejdřív mi přišel poryv větru, ten mě dost rozhodil a. Jelo se mi přitom docela dobře, jenže je tam to střelecké ale," uvedla pro Českou televizi Charvátová. Ta nakonec skončila dvaačtyřicátá a tudíž tak mimo bodované pozice.

Tento sprint se podařil těm závodnicím, které až v dospělosti přešly z běžeckého lyžování na biatlon. Konkrétně Herrmanové, která byla nakonec v tomto závodě ze všech nejlepší, a Švédce Nielssonové, jež byla sice zklamaná z toho, že na nedávné olympiádě v Pekinbgu byla pouhou nahrádnicí, nyní si vše ale vynahradila svým životním výsledkem.

I po tomto závodě je pak stále v celkovém průběžném vedení Norka Marte Röiselandová, která nakonec tento sprint zakončila na osmém místě.

Kromě Jislové a Davidové se pak z Češek kvalifkovala do nedělní stíhačky Lucie Charvátová a Eva Puskarčíková.

Světový pohár biatlonistek v Kontiolahti (5.3.2022):

Sprint žen na 7,5 km žen:

1. Herrmannová (Německo) 20:08,6 (1)

2. Eckhoffová (Norsko) +5,0 (1)

3. Nilssonová (Švédsko) +5,2 (1)

4. H. Öbergová (Švédsko) +6,8 (1)

5. Chevalierová-Bouchetová (Francie) +15,5

6. Voigtová (Německo) +16,7 (0)

7. E. Öbergová (Švédsko) +18,5 (2)

8. Röiselandová (Norsko) +28,1 (2)

...

20. Jislová (ČR) +1:03,3 (1)

22. Davidová (ČR) +1:09,5 (2)

42. Charvátová (ČR) +2:02,0 (4)

44. Puskarčíková (ČR) +2:03,7 (2)

74. Teplá (ČR) +3:20,1 (2)