Sprint v Oberhofu se Čechům totálně nevyvedl. Další závod opět ovládli Norové

Johannes Boe vyhrál především díky čisté střelbě na obou položkách, jak vleže, tak vestoje a proto tak tedy nebylo divu, že do cíle nakonec dojel o 12,4 vteřiny dříve než druhý jeho krajan Lägreid. I po tomto sprintu tak tedy celkovépořadí Světového poháru průběžně vede právě Johannes Boe. Na třetí příčce pak ve sprintu v německém Oberhofu skončil domácí Arnd Peiffer.

Navrátilec po pauze do české reprezentace Ondřej Moravec nezačal závod vůbec ideálně. Při úvodní střelbě hned dvakrát minul, na stojce už zaznamenal čistou střelbu a nakonec tak ztratil na vítězného Nora Johannese Boe skoro až dvě a půl minuty. "Byly to chyby, které mě mrzí, ale zpátky to nevezmu. Dvě tady je strašně moc," uvedl po závodě ke svému výkonu Moravec.

Pořád byl na tom lépe než jeho kolega Jakub Štvrtecký, jenž za celý závod musel absolvovat hned čtyři trestná kola a do cíle dojel na 77. místě. Svůj premiérový závod ve Světovém poháru si odbyl i junior Mikuláš Karlík. Ten ale na něj nebude vzpomínat vůbec v dobrém, neboť netrefil hned pět terčů a skonnčil na úplném chvostu startovního pole.

Právě Karlík je jedním z těch, kteří do Oberhofu dorazil jako náhradník, neboť český tým neustále trápí koronavirus. Tím jsou nakaženi (po případě jsou kvůli němu v karanténě) Michal Krčmář, Adam Václavík, Tomáš Krupčík, Vítězslav Hornig či Milan Žemlička. V pátek by pak český tým mohl při štafetě posílit ještě další junior Jonáš Mareček. Stalo by se tak ovšem v případě, pokud by ve čtvrtek na IBU Cupu v německém Arberu vybojoval nějaké kvalifikační body do Světového poháru.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Muži - sprint (10 km) - (13.1.2021):

1. J.T. Bö 24:43,6 (0 trest. okruhů)

2. Lagdreid (oba Nor.) -12,4 (0)

3. Peiffer -27,9 (0)

4. Lesser (oba Něm.) -30,6 (0)

5. Dale (Nor.) -38,3 (1)

6. Hofer (It.) -40,7 (2)

7. Pidručnyj (Ukr.) -45,5 (1)

8. Fillon Maillet (Fr.) -46,3 (1)

9. Ponsiluoma (Fin.) -46,9 (2)

10. Jelisejev (Rus.) -47,5 (0)

...

58. Moravec -2:27,2 (2)

77. Štvrtecký -3:15,3 (4)

99. Karlík (všichni ČR) -6:03,8 (5)

Průběžné pořadí SP (po 12 z 26 závodů):

1. J. T. Bö 582 b.

2. Laegreid 535

3. Dale 474

4. T. Bö (Nor.) 451

5. Samuelsson (Švéd.) 426

6. Jacquelin (Fr.) 406

...

23. Krčmář (ČR) 169

31. Moravec 109

72. Štvrtecký 6

79. Krupčík (ČR) 1