Štafetu biatlonistek vyhrály Švédky. České kvarteto dvanáctkrát dobíjelo a bylo až osmé

Že se Švédky umístí dost vysoko v tomto štafetovém závodě, tak to začínbalo být pomalu jasnéb hned po prvním úseku, který právě Seveřanky zvládly ze všech nejlépe. Co se týče českého kvarteta, tak Jessica Jislová mající na starost právě první úsek sice první střelbu vleže odstřílela naprosto bezchybně, na následující střelbě vestoje už to tak růžové nebylo, jelikož k tomu, aby odjela ze střelnice, ptřebovala využít tři rezervní náboje. „Druhou položku jsme měla dost roztěkanou. Už tam hrozil průšvih trestného kola, takže mě těší, že na něj nedošlo. Na lyžích jsem se snažila sjet, co jsem ztratila na střelnici," okomentovala svůj úsek pro ČT sport Jislová.

Po Jislové tedy vyjela na trať nová členka ženské štafety Tereza Voborníková. Debutující jednadvacetiletá závodnice strávila na koberci pokaždé příliš mnoho času, kromě toho ještě musela dobíjet a nebylo tak proto divu, že klesla až na 13. místo. Zvlášť, když i s během pak měla ke konci svého úseku problémy. „Spokojená nejsem. Na obě položky jsem přijela s vysokou tepovou frekvencí a doplatila na to. Lyže byly dobré, ale já už na víc neměla," řekla po dojetí do cíle a předávce své kolegyni Voborníková. Ta ztratila nakonec na tehdy vedoucí Francouzku Chevalierovou-Bouchetovou minutu a dvacete vteřin.

Přestože na třetím úseku zásluhou Markéty Davidové přišlo vylepšení pozice českého kvarteta, a zároveň se česká závodnice mohla pyšnit i druhým nejrychlejším časem na svém úseku, ani ona nebyla se svým výkonem spokojena. „Ze sebe moc nadšená nejsem. Na lyžích to bylo fajn, ale mrzí mě tři dobíjení. Jak je tady těžký příjezd na střelnici, tak hlavně stojku je tam těžké ustát," nechala se slyšet Davidová, díky níž se ale česká vlaječka v průběžném pořadí vyhoupla na osmou pozici.

Na třetím úseku se běžecky dařilo lépe akorát už jen Švédce Elviře Öbergové. Díky ní tak po předávce mohly být Seveřanky v klidu, neboť měli za sebou polštář minutu a půl velkého náskoku. Švédskou finišmankou pak byla Elvířina sestra Hanna, která nakonec dovezla pomyslný štafetový kolík jako první do cíle a to i přesto, že musela absolvovat v závěru jedno trestné kolo. Díky Rezcovové a její střelbě připadlo pak stříbro Ruskám, třetí skončily Francouzky.

O finiš se pak z českého pohledu postarala Eva Puskarčíková, které se střelecky vydařila první střelba vleže, díky které tak českou štafetu posunula na sedmou příčku. Bohužel pro ni ji ale probnásledovala rychlá Norka Eckhoffová, která ji nakonec v půlce závěrečného úseku i předběhla. Když se pak střílela poslední střelecká položka vestoje, mohlo hrozit i trestné kolo pro českou reprezentaci, k tomu ale nakonec naštěstí nedošlo, přestože tomu vypotřebovala Puskarčková všechny rezervní náboje. „Škoda, dalo se možná zabojovat ještě o šesté místo, ale upřímně jsem na to už neměla," řekla pro ČT sport rodačka z Jilemnice.

Ta nakonec tedy dojela osmá a nedopustila tak, aby jí ještě předjela dotírajícíí Běloruska Solaová.

Světový pohár v biatlonu v rakouské Hochfilzenu (11.12.2021):

Ženy - štafeta (4x6 km):

1. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:13:52,5 (1 tr. okruh + 8 dobíjení)

2. Rusko (Vasněcovová, Mironovová, Nigmatullinová, Rezcovová) -29,1 (0+10)

3. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Chevalierová, Braisazová-Bouchetová) -59,2 (0+14)

4. Německo -1:06,5 (1+10)

5. Ukrajina -1:33,0 (0+13)

6. Rakousko -1:53,7 (0+5)

...

8. ČR (Jislová, Voborníková, Davidová, Puskarčíková) -2:02,3 (0+12)