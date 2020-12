Štafetu mužů ovládli Švédové. České kvarteto se vešlo do první pětky

Aktualizováno 15:51 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po většinu nedělního štafetového závodu mužů, který zakončil třetí podnik Světového poháru v biatlonu 2020/21 konající se v rakouském Hochfilzenu, figurovalo české kvarteto ve druhé desítce, přičemž vstup do elitní desítky mělo vždy na dohled. Závod ale ukázal biatlon v plné své kráse tak, že fanoušci do poslední chvíle nevěděli, jak to všechno dopadne. Díky finišmanovi Michalu Krčmářovi a především jeho čisté střelbě se nakonec čeští biatlonisté umístili na slušném pátém místě. Štafetu ovládli Švédové před Nory a Němci.