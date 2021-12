Stíhací závod biatlonistů v Hochfilzenu ovládli Francouzi. Krčmář sedmadvacátý

Cestu za vylepšením své výchozí pozice začal český biatlonista Krčmář více než dobře poté, co obě úvodní střelby vleže zvládl čistě, zkrátka na jedničku. Když se tedy blížila třetí střelecká položka, která se střílela už vestoje, figuroval český sportovec již na osmnáctém místě. Jenže tehdy už závodníkům křížilo plány čím dál hustší sněžení a i proto nakonec při třetí střelbě Krčmář hned dvakrát chyboval. Proto tak tedy následně musel hned na dvě trestná kola a ze stadionu tím pádem odjížděl až jako třicátý.

Daleko lépe se rodákovi z Vrchlabí běžecky na trati. Před závěrečnou zástavkou na koberci se díky tomu pomalu začal dostávat opět do TOP dvacítky. Snahu o ještě lepší umístění ale zhatila právě poslední střelba, při které jednou minul terč. „Mohl to být ještě daleko větší posun. Na lyžích jsem sjížděl hodně lidí, jenže jsem musel na tři kola. Neumím se vstoje ke střelbě nějak pořádně srovnat," nechal se slyšešt český závodník v pozávodním rozhovoru pro ČT sport.

Pozornost se v závodě především upínala k německému reprezentantovi Kühnovi, jenž zvítězil v pátečním sprintu. Dlouho se držel v popředí díky parádní střelbě a právě jeho probnásledovalo trio francouzských biatlonistů. V závěru se Němci střelecky vůbec nedařilo, jelikož musel hned na tři trestná kola. Toho dokázal pochopitelně využít Fillon Maillet, druhý ze stadionu směrem k cíli vyrazil Jacquelin.

To, kdo nakonec skončí třetí, bylo daleko zajímavější. V těsném finiši byl nakonec úspěšnější Samuelsson, jenž tak zamezil tomu, aby na stupních byli hned tři Francouzi. Čtvrtý tak skončil Desthieux. Pouhou půlsekundu za těmito závodníky pak na pátém místě do cíle dorazil Nor Tarjei Boe.

Světový pohár biatlonistů - stíhací závod mužů na 12,5 km v Hochfilzenu (11.12.2021):

1. Fillon Maillet (Francie) 33:52,0 (1)

2. Jacquelin (Francie) +32,1 (1)

3. Samuelsson (Švédsko) +38,2 (2)

4. Desthieux (Francie) +38,2 (1)

5. T. Boe (Norsko) +38,7 (1)

6. Smolskij (Bělorusko) +41,8 (2)

7. Leitner (Rakousko) +46,3 (0)

8. Seppälä (Finsko) +47,5 (1)

------

27. Krčmář (ČR) +1:40,3 (3)

Stav Světového poháru (po 6 z 22 závodů)

1. Samuelsson (Švédsko) 250

2. Jacquelin (Francie) 243

3. Christiansen (Norsko) 225

4. Fillon Maillet (Francie) 212

5. T. Boe (Norsko) 210

6. Latypov (Rusko) 199

7. J. Boe (Norsko) 189

8. Desthieux (Francie) 180

----

21. Krčmář (ČR) 105

55. Štvrtecký (ČR) 14