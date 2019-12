Stíhací závod žen nejlépe zvládla Norka Eckhoffová. Kristejn Puskrčíková skončila osmá

Vstup do stíhacího závodu se nevydařil vítězce sprintu Italce Wiererové, která chybovala hned při prvnís třelbě dvakrát, stejně tak se "dařilo" i české reprezentantce Lucie Charvátové, jež po dvou trestných kolech navíc se na trať následně zařadila až na dvacátou pozici. To další tři české biatlonistky, které se zúčastnily tohoto stíhacího závodu, úvodní ležku zastřílely čistě, Kristejn Puskarčíková navíc k tomu přidala i nejrychlejší střelecký čas ze všech, díky čemuž se tak najednou ze čtvrté desítky objevila na 18. místě.

Na šestnáctém v tu chvíli figurovala další česká závodnice Jessica Jislová, v elitní patnáctce pak byla k vidění i Markéta Davidová, která po úvodní i následující druhé čisté střelbě. Po druhé střelbě naopak kroužily na trestném kole jednou, v případě Jislové hned dvakrát. Díky tomu se tak tyto závodnice srovnaly za sebou mezi 21. a 25. místem.

Už tehdy se na čele závodu objevily norské vlaječky díky Eckhoffové a Tandrevoldové, přičemž Davidová na toto duo ztrácela před třetí střeleckou položkou téměř minutu, když ale při své třetí střelbě minula hned první terč, ocitla se Davidová po absolvování trestného kola až na 19. místě. To Kristejn Puskarčíková stadion po třetí střelbě opouštěla v rozhodně jiném psychickém rozpoležení, když opět předvedla svou typickou bezchybnou rychlopalbu. Proto se tak Puskarčíková rázem vyšvihla na hranici elitní desítky, tedy na 11. pozici.

Že Eckhoffová nakonec skutečně ovládne tento stíhací závod, tak to bylo více než jasné po závěrečné střelecké položce, po které právě tato Norka zůstala jedinou závodnicí ve startovním poli s čistou střelbou na kontě. Za stříbrem si pak dojela Švédka Öbergová, třetí pak skončila další Norka Tandrevoldová.

Kristejn Puskarčíková se sice před poslední střelnou v závodě čistou střelbou pyšnit nemohla, ale důležité bylo, že poslední střelbu čistě zvládla. Díky ní totiž opouštěla koberec a vydala se na trať jao sedmá v pořadí, přičemž za sebou měla aktuálně vedoucí biatlonistku celého Světového poháru Italku Wiererovou. Také tam byla k vidění i Finka Mäkäräinenová, jež zaujala svým rychlým běžeckým časem, takže Puskarčíkovou nečekalo na závěr nic jednoduchého.

Právě Finka nakonec rodačku z Harrachova předstihla, ale díky konečnému osmému místu se tak mohla radovat z toho, že byla největší skokankou ze všech závodnic ve stíhacím závodě. „Jsem hodně spokojená, hlavně střelba mi vyšla perfektně, i když při stojce jsem se dost klepala," nechala se slyšet po závodě Puskarčíková.

Ani do první dvacítky se pak nepodívala česká biatlonová jednička Davidová a to především kvůli dvěma trestným kolům v závěru. „Posun o jedenáct míst je na jednu stranu fajn, ale chtěla jsem víc. Ta dvojka na poslední stojce mi to ale nedovolila. Celé tři dny v Hochfilzenu nebyla moje střelba nejlepší, ale musím to brát, jak to je," řekla ke svému výkonu Davidová.

Světový pohár biatlonistek - stíhací závod na 10 km v Hochfilzenu (15.12.2019):

1. Eckhoffová (Norsko) 29:14,6 (0)

2. Öbergová (Švédsko) +25,8 (2)

3. Tandrevoldová (Norsko) +39,7 (1)

4. Braisazová (Francie) +47,9

5. Fialková (Slovensko) +1:02,9 (2)

6. Bescondová (Francie) +1:07,8 (1)

7. Mäkäräinenová (Finsko) +1:14,0 (2)

8. Kristejn Puskarčíková (ČR) +1:16,0 (1)

----

24. Davidová (ČR) +2:11,6 (3)

30. Charvátová (ČR) +2:30,1 (6)

31. Jislová (ČR) +2:33,5 (2)

Stav SP (po 4 z 24 závodů):

1. Wiererová (Itálie) 188

2. Tandrevoldová (Norsko) 161

3. Öbergová (Švédsko) 155

4. Röiselandová (Norsko) 136

5. Simonová (Francie) 123

6. Braisazová (Francie) 119

7. Ekchoffová (Norsko) 107

8. Perssonová (Švédsko) 105

---------

11. Davidová (ČR) 101

15. Kristejn Puskarčíková (ČR) 83

27. Charvátová (ČR) 60

38. Jislová (ČR) 34