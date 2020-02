Stíhačku žen na MS ovládla domácí hvězda Wiererová, Češkám se střelecky nedařilo

Za první Italkou Dorotheou Wiererovou pak do cíle dojely Němka Denise Hermmanová, třetří pak skončila Norka Marte Röiselandová.

Co se týče české závodnice Lucie Charvátová, tak ta díky svému životnímu výkonu z pátku, kdy skončila třetí ve sprintu, odstartovala do stíhačky právě z třetí pozice a právě tuto skutečnost logicky dosud Charvátová nepoznala. Aby se takto vysoko v pořadí udržela i v dalším průběhu závodu, bylo potřeeba čistě střílet. První střelecká položka vleže se však zrovna nevyvedla, neboť sice první dvě střelby vyčistily terče, do dalších už se ale Charvátová netrefila a musela tak na trestném kole jet dalších 450 metrů navíc. „Tohle nebylo větrem. Všechny rány měla až moc dole, možná si špatně lehla," věděl asistent trenéra Jiří Holubec o střelbě Lucie Charvátové, která se tak kvůli tomu propadla až na 28. pozici.

V tu chvíli tak byla jen těsně za svou kolegyní Markétou Davidovou, která se naopak polepšila se svým startovním číslem 37. Poté, co úvodní obě střelby vleže zvládla bez chyby, figurovala navíc v elitní dvacítce. Byla průběžně osmnáctá. Tehdy se v polovině závodu v čele startovního pole ocitly Norka Röiselandová s domácí Wiererovou.

Tyto biatlonistky bojující o nejvyšší stupínek pak odstřílely první stojku naprosto ve stejném tempu a navíc čistě a na třetí Hermmanovou tak měly čtyřicetivteřinový náskok. To Davidová první stojku naopak nezvládla, když první tři rány zamířily mimo, po třech trestných kolech se tak rázem ocitla až kolem 30. místa. „Po této položce jsem se málem rozbrečela. Jsem úplně blbá, že jsem to tam tak zbrkle pustila," přiznala po zápase v rozhovoru pro Českou televizi Davidová.

Před tu se tak dostala opět Charvátová, jež se posunula na pětadvacátou pozici. Jenže pak v jejím podání přšly další tři minely na střelnici a naděje na nějaký slušný výsledek byly ty tam. „Zbytečně moc jsem na rány spěchala, při tom sprintu jsem se vydala natolik, že ani v běhu jsem na to neměla," řekla Charvátová.

Evě Kristejn Puskarčíkové se taky zrovna v závodě střelecky nedařilo. „Odstřelila jsem si veškerou naději na posun, na lyžích jsem byla úplně tuho," nechala se slyšet.

Po poslední střelbě vestoje bylo jasné, že si za zlaou medaili jede nikým neohrožená domácí Italka Wiererová, která si tak v závěru užívala jásot zaplněných tribun. Mezi Röiselandovou a Hermmanovou se pak bojovalo o stříbro, které nakonec putuje do Německa.

Mistrovství světa v biatlonu v italské Anterslevě (16.2.2020):

Stíhací závod žen na 10 km:

1. Wiererová (Itálie) 29:22,0 (1)

2. Herrmannová (Německo) +9,5 (3)

3. Röiselandová (Norsko) +13,8 (3)

4. H. Öbergová (Švédsko) +22,3 (2)

5. Hinzová (Německo) +26,8 (1)

6. I. Fialková (Slovensko) +35,7 (2)

7. Preussová (Německo) +40,6 (2)

8. Hauserová (Rakousko) +51,4 (1)

9. Bendikaová (Lotyšsko) +1:03,2 (2)

10. A. Gasparinová (Švýcarsko) +1:07,4 (2)

----

25. Davidová (ČR) +1:53,2 (3)

42. Charvátová (ČR) +3:07,4 (7)

44. Kristejn Puskarčíková (ČR) +3:12,8 (4)