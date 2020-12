Stíhačku žen ovládla Eckhoffová následovaná sestrami Öbergovými. Davidová dvacátá

Přestože se Markéta Davidová dopustila na první ležce jedné střelecké minely, díky svému tradičně rychlému běhu si dokázala polepšit o jednu příčku. To další české reprezentatnky si po první střelbě naopak pohoršily. Zatímco Eva Puskarčíková se propadla pouze o čtyři příčky na 26. místo, Jessica Jislová hned o osmnáct míst.

To Norka Tiril Eckhoffová, která do závodu vyrazila jako první, vyčistila všechny terče a mohla tak směle nadále pokračovat ve svém rychlém tempu. A nebyla jedinou závodnicí, které se takto na trati dařilo. Stejně na tom tehdy totiž byla i Ingridy Tandrevoldová. Další norská reprezentantka Marte Olsbuová Röiselandová pro změnu na střelnici jednou chybovala a proto se tak natřetí pozici dokázala dostat Franziska Preussová z Německa.

Markéta Davidová předváděla na trati jeden z nejrychlejších běhů v celém startovním poli, konkrétně čtvrtý nejrychlejší a k tomu navíc se jí na druhé střelbě vleže dařilo tak, že ani jednou nechybovala a navíc tuto položku odstřílela za 26 vteřin. Podobně si vedla i Jessica Jislová, díky čemuž si tak polepšila o jednu příčku, pouze Puskarčíková musela na jedno trestné kolo.

Co se týče situace na čele závodu, tak jak Eckhoffová, tak i Tandrevoldová jednou minuly a stejně tak absolvovala druhou střelbu v závodě Preussová. Proto se na druhou pozici v tu chvíli dostala Švédka Hanna Öbrgová, která do té doby figurovala až na šestém místě.

Následovaly tak střelby vestoje. Zatímco Davidová na ni jednou minula a poté se tak pohybovala na 15. příčce s odstupem minuty a 11 vteřin k tomu na čelo závodu, tak Jessica Jislová taktéž musela hned na třu trestná kola. Jediná Puskarčíková tehdy ani jednou nechybovala a díky tomu se tak držela na bodovaném umístění.

Jinak se závodnicím moc nna první stojce nedařilo podle jejich představ. A i proto se za první Eckhoffovou dostala Dorothea Wiererová z Itálie, tzřetí byla Tandrevoldová před Elvirou Öbergovou.

Před poslední střelbou v závodě to z pohledu české jedničky Markéty Davidové vypadalo velmi nadějně, ovšem ke svému stále rychlému běhu nedokázala přidat čistou střelbu, neboť musela na dvě trestná kola a bylo tak z toho nakonec dvacáté místo. Puskarčíková s Jislovou musely na jedno trestné kolo. Protože první Eckhoffová poslední střelbu zvládla bez potíží a vítězství tak měla v kapse.

Drama se ale dělo za ní. Wiererová totiž na trati spadla a díky tomu se tak druhou pozici dostala Hanna Öbergová. Její mladší sestra Elvira sice v závěru kupila chybu za chybou, nakonec ale překvapila všechny a především pak Tandrevoldovou svým finišem v závěru a skončila na bronzové příčce.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závody (19.12.2020):

Ženy (10 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 28:24,8 (1)

2. H. Öbergová -22,5 (2)

3. E. Öbergová (obě Švéd.) -27,6 (2)

4. Tandrevoldová (Nor.) -28,2 (2)

5. Wiererová (It.) -42,2 (1)

6. Preussová (Něm.) -49,4 (2)

7. Röiselandová (Nor.) -1:03,5 (4)

8. Perssonová (Švéd.) -1:04,3 (2)

9. Herrmannová (Něm.) -1:13,7 (2)

10. Lunderová (Kan.) -1:23,6 (1)

...

20. Davidová -2:11,8 (4)

26. Puskarčíková -2:31,3 (2)

42. Jislová (všechny ČR) -3:28,1 (5).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 26 závodů):

1. Röiselandová 355

2. H. Öbergová 351

3. Alimbekavová (Běl.) 305

4. E. Öbergová 296

5. Eckhoffová 292

6. Preussová 265

...

12. Davidová 194

48. Puskarčíková 34

56. Charvátová (ČR) 25

64. Jislová 20