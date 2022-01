Testy odhalily v Pekingu 16 pozitivních na covid mezi sportovci a jejich týmy

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Do zahájení Zimních olympijských her v Pekingu zbývá už méně než týden a nejnovější testy v Pekingu odhalily hned šestnáct pozitivních případů koronaviru, přičemž třináct z nich bylo takto testováno bezprostředně po příletu do dějiště Her. Na tři další případy se přišly při následných kontrolách v rámci olympijské bubliny. Pozitivně testovaná byla i rakouská hvězda ve skoku na lyžích Marita Kramerová, favoritka své disciplíny tak nakonec nestihne včas do Číny odcestovat.