Turné v Rakousku se nezúčastní bývalý mistr světa ani účadující olympijský šampion

V sobotu se tedy za Německo nepředstaví Richard Freitag a to i přesto, že v Ga-Pa získal své premiérové body v sezóně svým umístěním na 27. místě. To Wellinger je na tom s formou ještě hůř a to kvůli jeho nedávbné operaci kolene. U něj bylo o vyřazení z německého mužstva v podstatě jasno už po čtvrteční kvaliikaci, kterou se do hlavního závodu v Ga-Pa neprobojoval.

Co se týče rakouského týmu a třicetiletého Gregora Schlierenzauera, jenž se v něm nově objeví, už má svá nejlepší léta za sebou. Vítěz Světového poháru a šampion Turné čtyř můstků z let 2012 a 2013, poznal vítězství v závodě naposledy v prosinci 2014. V právě probíhající sezóně 2020/21 je maximem rakouského reprezentanta až 24. místo, na kterém umístil v Engelbergu. V Innsbrucku i v Bischofshofenu bude členem národní skupiny.

Připomeňme, že v polovině prestižního Turmné jsou lídry německého týmu Karl Geiger figurující na průběžném celkovém druhém místě a Markus Eisenbichler nacházející se pro změnu na pátém místě. Nejlepším Rakušanem v průběžném pořadí Turné je šestý Phillipp Aschenwald. Vedoucím závodníkem je pak Nor Halvor Egner Granerud, jenž je zároveň i vedoucím mužem Světového poháru.