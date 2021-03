Úspěch českého juniora Švancera. Stal se mistrem světa ve slopestylu

Že překonat Švancera bude pro jeho soupeře nebude nikterak jednoduché, tak to už bylo vidět v kvalifikaci, kde tento český mladík dominoval. V následujícím hlavním závodě se mu pak podařilo překonat hranici 90 bodů a to o dva. Jsem nadšený. Je fantastické, že mi to vyšlo na zlato," nechal se slyšet Švancer v rozhovoru pro svazový web.

K zisku dalšího zlata v jeho kariéře přispěl hned v první jízdě, kterou zajel čistě a žádný soupeř nepředvedl takový výkon, aby se českému juniorovi přiblížil. Na druhém místě skončil Rakušan Daniel Bacher, jenž na mladého Čecha ztrácel až sedm a půl bodu. "V první jízdě se mi všechno povedlo tak, jak jsem si představoval. Možná jen třetí rail byl lehce nedojetý, ale i tam jsem odjel trik, který jsem chtěl. Druhou jízdu už jsem si chtěl jen co nejvíc užít," pokračoval Švancer.

Pro něho však nedělní den nezačal nejlépe. V předzávodním tréninku ho totiž potkal nebezpečný pád na zábradlí. "Málem si vyrazil dech. Asi půl hodiny to musel rozdýchávat, ale naštěstí se oklepal a mohl nastoupit do finále," uvedl k tomuto incidentu reprezentační kouč Josef Kalenský.

I kvůli tomuto zmiňovanému pádu v tréninku tak byl Kalenský šťastný, jak jeho svěřenec ovládl finále. "To, co pak předvedl ve finále, bylo naprosto úžasné. První jízda byla naprosto bezchybná. V té druhé, když mu už o nic nešlo, sáhl k jednomu z nejtěžších triků na světě - switch quad cork 1620 safety grab. Všichni tady z toho byli unešení. To jen svědčí o tom, na jaké úrovni Matěj je," řekl.

Matěj Švancer nebyl jediným Čechem, který se závodu v Krasnojarsku v neděli zúčastnil. Tím dalším českým reprezentantem byl v závodě Štěpán Hudeček, ovšem ten se do finálové jízdy neprobjoval, neboť skončil v kvalifikaci čtrnáctý a postup mu tak unikl o dvě příčky. Jak Hudečka, tak i Švanceru čeká ještě v Krasnojarsku pondělní kvalifikace a úterní finále v Big Airu.

V Big Airu snowboardistů se pak na MS juniorů ve slopestylu představil Jakub Hroneš a ten se umístil nakonec na sedmém místě.

Na závěr dodejme, že se jedná o prvního českého juniorského mistra světa v akrobatickém lyžování. Švancer, jenž s rodinou žije v Rakousku, tak tímto výkonem překonal dosavdní tuzemská maxima, o které se postarali jednak skikrosař Petr Takač (bronz z roku 2006) a boulařka Tereza Vaculíková (bronz z roku 2011).

Na juniorských světových šampionátech v klasickém lyžování pak mají Češi (pokud počítáme i Československo) celkem 18 zlatých, ve sjezdovém lyžování čtyři a ve snowboardingu šest.