Úvodní hromadný závod v biatlonu v letošním SP vyhrál Peiffer. Ukončil norské vládnutí

Na špatné počasí si rozhodně elitní třicítka biatlonistů letošního Světového poháru nemohla na startu hromadného závodu, který se konal v tomto ročníku SP vůbec poprvé, stěžovat. Po startu bylo k vidění od všech závodníků poměrně pomalé tempo až do první střelby vleže. Tu zvládlo čistě zastřílet hned šestnáct biatlonistů, bohužel mezi nimi nebyli oba Češi Michal Krčmář a Ondřej Moravec. Zatímco prvně jmenovaný český reprezentant musel pouze na jedno trestné kolo, po kterém se pak do průběžného pořadí zařadil na 23. místo, Ondřeji Moravcovi se totálně první střelba nevydařila, když musel hned na tři trestná kola a ztratil tím tak hned v úvodu naději na nějaké slušné umístění. A v jeho případě situaci nevylepšila ani druhá střelba, kde vybílil všech pět terčů.

Tehdy figurovali na čele závodu Norové, kteří běželi vstříc dalšímu vítězství během tohoto víkendu v Hochfilzenu. Společně s Lägreidem, jenž triumfoval před tím jak ve sprintu, tak ve stíhačce, tam byli i další jeho reprezentační kolegové Tarjei Boe i Johannes Boe. Co se týče druhé střelby vleže, tak tu Michal Krčmář zvládl s přehledem a dokázal se tak díky tomu posunout na osmnáctou příčku.

Z celého startovního pole pak po třetí položce, jež se střílela už vestoje, zůstali s čistou střelbou na kontě pouze trojice závodníků a to Lägreid, Peiffer a Eder. Spolu s výtečně běžícím Švédem Ponsiluomoutito tři biatlonisté tvořili vedoucí skupinu, která měa za pronásledovatele například bratry Boeovy. To Michal Krčmář měl úplně jiné starosti. I po třetí střelbě musel na jedno trestné kolo a nikterak si tak svou pozici v závodě nevylepšil.

Následovala poslední střelba vestoje, ve které chyboval Nor Lägreid a proto se tak o prvenství v závodu poprali až do posledního dechu Němec Peiffer se Švédem Ponsiluomoutito. Ten si nakonec svého první triumfu ve Světovém poháru nepřipsal, neboť ho Peiffer nakonec stačil předjet. Krčmář dojel do cíle na 19. místě. „Ujelo mi to bohužel hned po úvodní ležce, ta jednička na začátek byla špatná. Pak jsem to všechno jen sjížděl, což stálo hodně sil a když se pak nabízela přece jen šance dotáhnout se někam na hranu první desítky, tak jsem poslal hned první ránu vstoje mimo terč. Prostě škoda, na víc už pak nějak nebylo," okomentoval svůj výkon po závodě Krčmář pro ČT sport

Světový pohár biatlonistů v Hochfilzenu - muži, 15 km s hromadným startem (20.12.2020):

1. Peiffer (Německo) 35:53,3

2. Ponsiluoma (Švédsko) +1,3 (1)

3. T. Boe (Norsko) +9,3 (1)

4. Doll (Německo) +11,7 (1)

5. Jacquelin (Francie) +22,4 (2)

6. Lägreid (Norsko) +25,0 (1)

7. J. Boe (Norsko) +25,9 (3)

8. Samuelsson (Švédsko) +29,3 (2)

....

19. Krčmář (ČR) +1:23,1 (2)

30. Moravec (ČR) +4:24,8 (3)

Stav Světového poháru (po 9 závodech):

1. J. Boe (Norsko) 428

2. Lägreid (Norsko) 373

3. Samuelsson (Švédsko) 344

4. Dale (Norsko) 340

5. Fillon Maillet (Francie) 339

6. Jacquelin (Francie) 324

7. T. Boe (Norsko) 321

8. Christiansen (Norsko) 287

--------

21. Krčmář (ČR) 169

26. Moravec (ČR) 109

70. Krupčík (ČR) 1