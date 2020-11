V ženském sprintu se konal švédsko-norský boj. Českým biatlonistkám se opět nedařilo

Že se ani tentokrát nebude ve finském Kontiolahti Češkám dařit, tak to předeslala hned na své úvodní ležce Markéta Davidová. Ta tam totiž střílela hned dvakrát mimo a když pak přidala ještě jednu střeleckou minelu při střelbě vestoje, na lepší než 37. místo to v neděli zkrátka ze strany biatlonové české jedničky bohužel nebylo. "O ráně vleže moc nevím, pak se o tom musím pobavit s trenéry. Mrzí mě to. Pak jsem se ohlížela po ráně vestoje, zda nespadla. A nespadla," komentovala ze svého pohledu Davidová své střelecké pokusy.

Jedno pozitivum oproti sobotnímu vytrvalostnímu závodu přeci jen Davidová ve svém nedělním výkonu našla. Díky upravanější trati se jí nyní běželo daleko lépe. "Běželo se mi líp, s tím jsem spokojená. Ale bohužel za tři je strašně moc. Evidentně moc dobře na tom nejsem, když střílím, jak střílím. Netuším proč, asi se musím rozstřílet trošku v tom závodním tempu," říkala Davidová.

Druhou nejlepší Češku pak biatlonoví fanoušci musejí hledat až na 59. místě, na němž se umístila Lucie Charvátová. I ta během závodu zaznamenala tři minely. "Mrzí mě střelba vestoje, ty chyby se mi opakují. Nestojí se mi komfortně, nejsem v takové pozici, v jakě bych chtěla být. Bylo toho moc najednou," povídala Charvátová, přičemž ale pokračovala optimisticky: "Začátek sezony bývá lepší než konec, očekávání jsem měla větší, na trati mi došlo dost rapidně, doufám, že postupně se s tím lépe vypořádám."

Připomeňme, že další závody jsou na programu ve čtvrtek opět ve finském Kontiolahti, kde se pokračuje druhým podnikem Světového poháru. Tehdy budou na programu konkrétně opět sprinty a v Kontiolahti se pak uzavře vše stíhacími závody a štafetami.

Světový pohár biatlonistek v Kontiolahti - 7,5 km žen (29.11.2020):

1. H. Öbergová (Švédsko) 21:01,4 (0)

2. Röiselandová (Norsko) +23,9 (0)

3. Knottenová (Norsko) +37,8 (0)

4. Skottheimová (Švédsko) +44,9 (0)

5. Brorssonová (Švédsko) +50,1 (1)

6. Alimbekovová (Bělorusko) +52,5 (1)

...

37. Davidová (ČR) +1