Ve sprintu byl nejlepším Čechem čistě střílející šestnáctý Krčmář. Spolu s ním bodovali další tři Češi

Michal Krčmář nebyl v tomto závodě jediným českým reprezentantem, který čistě zastřílel na obou střeleckých položkách. Stejně úspěšný byl v tomto ohledu i Michal Šlesinger. Oba si dali na svých ranách záležet a to kvůli větrnným poryvům, které opět trápily závodníky na kobercích.

To se nedá vůbec říct o Ondřeji Moravcovi, jehož běžecký čas také po startu nebyl kdovíjaký. Na úvodní ležce ale jednou chyboval a musel tak na trestné kolo. A na rozdíl od jeho kolegů se mu hrůzostrašně vyvedla druhá střelba vestoje, kde chyboval hned třikrát a tak tedy musel třikrát kroužit na stadionu.

Co se týče bojů o nejvyšší stupínky, tak v první střelbě jeden z favoritů Nor Johannes Bö jednou minul, zatímco Francouz Martin Fourcade, jenž měl o číslo větší startovní číslo, ne a tak v tu chvíli šel tento galský kohout do vedení. Rázem tak jeho největšími soupeři v závodě byli Tarjei Bö s Rusem Loginovem.

A Fourcade věřil, že se Tarjeii Böovi dokáže přiblížit i po druhé střelbě vestoje, jenže tam natropil Fourcade hned dvě chyby a do čela závodu se tak dostali oba norští bratři Böovi. A i když Rus Jelisejev tehdy po čistých střelbách disponoval rychlejším časem než norské sourozenecké duo, nakonec dosprintoval do cíle na třetím místě. Výslednou tabulkou pak stoupal v závěrečném kole Fourcade, ale nakonec to na lepší než páté místo nestačilo, navíc na čtvrtého Loginova ztratil osm desetin.

Svými výkony pak také zaujala dosud nepříliš známá biatlonová jména, jakými jsou Ital Thomas Bormolini a Nor Johannes Dale, o němž se hovoří v Norsku jako o nástupci Johannese Bö. Zatímco prvně jmenovaný reprezentant z Apeninského poloostrova zaujal čistou střelbou a nakonec rychlejším časem než jaký zajel Krčmář, Daleho ve výsledkové listině nalezneme na zajímavém sedmém místě.

Světový pohár biatlonistů v Östersundu - sprint, 10 km mužů (1.12.2019):

1. J. Boe (Norsko) 24:18,3 (1)

2. T. Boe (Norsko) +19,0 (1)

3. Jelisejev (Rusko) +19,9 (0)

4. Loginov (Rusko) +27,1 (1)

5. M. Fourcade (Francie) +27,9 (2)

6. Kühn (Německo) +28,9 (2)

7. Dale (Norsko) +29,4

8. Bjoentegaard (Norsko) +31,7 (1)

-----

16. Krčmář (ČR) +1:06,4 (0)

26. Václavík (ČR) +1:29,1 (1)

36. Šlesingr (ČR) +1:51,1 (0)

39. Štvrtecký (ČR) +1:54,5 (1)

84. Moravec (ČR) +2:56,5 (4)