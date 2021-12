Ve sprintu v Annecy čeští biatlonisté totálně pohořeli. Žádný z nich nedosáhl na body

Komentáře českých závodníků po tomto nepovedeném závodu z jejich strany tak tedy byly takové, jak se očekávalo. Hodně sebekritické.

Třeba nejlepší Čech Michal Krčmář se vracel ke své střelbě vleže, během které musel upravovat svoji polohu. „Nevím, co k tomu mám říct, jsem hodně naštvanej. Nechci se shazovat v emocích, ale dnešní výkon byl opravdu špatný a stydím se za něj. V tréninku trefuju prakticky všechno, pak přijde sprint a nechám tam tři rány," vyprávěl očividně nepokojený Krčmář po závodě v rozhovoru pro ČT sport. Kdo ví, jestli se vůbec objeví v nedělním hromadném závodě. „Musím se vytáhnout ve stíhačce hodně nahoru, protože budu potřebovat vydatný bodový zisk."

K tomu, aby se do sobotní stíhačky kvaliikobval i další z Čechů Mikuláš Karlík, chyběly pouze čtyři vteřiny. Zvláště hned tři chyby na střelnici u něj zamrzely. „Nějak mi střelnice nesedla, na obě položky jsem přijel dost zadýchaný. Ani pocit na lyžích není nejlepší, spíš bych řekl bída," uvedl Karlík.

Stejně tak se nekvalifkoval ani letošní debutant v rámci Světového poháru Milana Žemličky, kterému se sice na obou střeleckých položkách dařilo bezchybně, na trati měl ale až 98. běžecký čas a umístění do 60. místa tak ani u něj nebylo reálné.

Ve skvělé atmosféře tvořené předevšm domácím francouzským publikem se tak ze všech závodníků ve startovním poli dařilo nejlépe norskému reprezentantovi Johannesi Thingnesi Boeovi. Nejenže se mu dařilo na koberci, ale mezi nejlepšími patřil i na lyžích a nikdo se tak nemohl divit z jeho 52. triumfu v rámci Světového poháru. Společnost na stupních vítězů mu pak dělal poprvé ve své kariéře jeho krajan Filip Fjeld Andresen, jenž skončil třetí. Druhý pak byl Eduard Latypov z Ruska.

Závod SP v biatlonu v Le Grand-Bornand (Francie) - (17.12.2021):

Muži - sprint (10 km):

1 J. T. Bö (Nor.) 23:20,3 (0 tr. okruhů)

2. Latypov (Rus.) -7,2 (0)

3. Andersen (Nor.) -18,2 (0)

4. Fillon Maillet (Fr.) -21,2 (1)

5. Laegreid (Nor.) -24,5 (0)

6. Smolski (Běl.) -26,5 (0)

7. Jacquelin (Fr.) -33,0 (2)

8. Christiansen (Nor.) -38,8 (1)

9. Samuelsson (Švéd.) -40,7 (1)

10. Lapšin (Korea) -42,7 (0)

...

48. Krčmář -2:02,1 (3)

64. Karlík -2:21,8 (3)

65. Štvrtecký -2:22,5 (3)

73. Žemlička -2:30,1 (0)

82. Václavík (všichni ČR) -2:46,6 (4)

Pořadí SP (po 7 z 22 závodů):

1. Samuelsson 282 b.

2. Jacquelin 279

3. Christiansen 259

4. Fillon Maillet 255

5. Latypov 253

6. J. T. Bö 249

...

24. Krčmář 105

57. Štvrtecký 14