Ve stíhačkách čeští biatlonisté neuspěli. Triumfovali Röiselandová a Fillon Maillet

Že to v rámci ženské stíhačky bude závod pro Norku Röiselandovou, to bylo prakticky jasné od začátku, kdy si pomalu ale jistě norská závodnice upevňovala náskok před pronásledovatelkami, neboť poté, co zvládla obě první dvě ležky zatřílet bezchybně, byl z toho nakonec více než minutový náskok. Protože vládl na střelnici silný vítr, její soupeřky tak na kobercích dost často chybovaly. Proto tak Norka mohla ztratit pouze špatně odastřílenými stojkami, jenže ani tam nechybovala a když odjížděla ze střelnice po poslední střelbě, mohla se už začít radovat ze zisku dalšího olympijského zlata. Tehdy totiž na ni druhá Elvira Öbergová ztrácela skoro dvě minuty.

O druhou medaili pro Norsko z tohoto závodu se snažila Ingrid Tandrevoldová, která bojovala o bronz. Střelecky na tom byla po celý závod výtečně, poslední dva kilometry však měla ztuhlé nohy na tolik, že nakonec skončila až čtrnáctá. Po dojezdu do cíle se musely o ni postarat zdravotníci. A tak bronz získala jiná Norka Tiril Eckhoffová, která odvrátila nápor ze strany Italky Dorothey Wiererové.

Co se týče Češek, tak ani jedné se příliš nedařilo. Markéta Davidová vždy po jedné chybě zazanamenala na každé zastávce na koberci. Přestože se mohla pochlubit šestým běžeckým časem, výkon stačil pouze na posun ze 41. místa na osmadvacáté.

Nejlepší startovací výchozí pozici ze všech Češek měla Lucie Charvátová, která na patnáctikilometrovou trať vyrazila z 25. místa. Jakýkoli posun dopředu byl ale zazděn hned po první střelbě vleže, kdy chybovala hned dvakrát a musela tak na dvě trestná kola. Pak ale byla její střelba přeci jenom o něco lepší a protože se snažila i na trati, dojela do cíle jako čtyřiatřicátá, což jí stačilo dostat se mezi třicítku závodnic, které se zúčastní sobotního hromadného závodu.

Nejlépe se na střelnici z Češek dařilo Jessice Jislové, protože se jí ale pro změnu nedařilo příliš běžecky, skončila jen o místo za Charvátovou na 35. místě. Tereza Voborníková pak závod ani nedokončila, neboť byla o kolo dostižena a to když byla na své třetí střelecké položce. Navíc na první střelecké pololžce zaznamenala hned čtyři minely a proto se tak tehdy z trstné kola zařadila až na poslední pozici.

Biatlon - ZOH v Pekingu (13.2.2022):

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Röiselandová (Nor.) 34:46,9 (1 tr. okruh),

2. E. Öbergová (Švéd.) -1:36,5 (3),

3. Eckhoffová (Nor.) -1:48,7 (3),

4. Solová (Běl.) -1:58,9 (3),

5. Perssonová (Švéd.) -2:07,2 (2),

6. Wiererová (It.) -2:09,1 (3),

7. Hauserová (Rak.) -2:09,8 (2),

8. Simonová (Fr.) -2:18,3 (2),

9. Hojniszová-Staregová (Pol.) -2:28,8 (2),

10. P. Fialková (SR) -2:38,8 (2),

...

28. Davidová -4:02,9 (4),

34. Charvátová -4:56,3 (4),

35. Jislová -5:07,6 (2),

Voborníková (všechny ČR) dostižena o kolo

V rámci mužského stíhacího závodu se snažil od daší nedělní norský biatlobnovýtriumf Johannes Thingnes Boe, jenže tomu se tentokrát nedařilo. Už po první střelbě musel na dvě trestná kola a tak, přestože jeho pronásledovatel Francouz Fillon Maillet měl před svou střelbou potíže s namrzlou zbraní, dokázal po čisté střelbě ztrátu na něj výrazně snížit, konkrétně o dvanáct vteřin.

Proti Johanessi Boeovi byla třetí střelecká položka, kdy chyboval ned třikrát a mohl tak na jakékoli medailové naděje zapomenout. Byl z toho pokles až na pátou příčku. To daleko úspěšnější byl jeho starší bratr Tarjei, jenž se mezitím dokázal dostat na průběžnou druhou pozici.

Tehdy už ale jasně mířil za svým dalším zlatým kouskem z Pekingu vítěz sprintu Francouz Fillon Maillet a to díky všem jeho čistě odstříleným položkám v závodě. Čistě už pak dokázal z celého startovního pole stíhačku odstřílet Lucas Hofer z Itálie, který tak s číslem 14 na hrudi díky tomu bojoval s Rusem Latypovem o bronz. Nakonec byl ale právě Rus úspěšnější. Jako o povedeném závodu pak může o této stíhačce hovořit Felix Leitner z Rakouska, jenž ze 46. místa poskočil až do elitní desítky.

V podobný posun pořadím pochopitelně doufal i český reprezentant Michal Krmář, jenž na trať vyjel jako šestnáctý v pořadí. Úvodní střelbu vleže nejprve odstřílel s jednou chybou, tu druhou už čistě a nebyl tak daleko od toho, aby se dostal do TOP 10. Pak ale přišla na pořadu dne první stojka a tu český závodník hrubě nezvládl, když tam hned čtyřikrát chyboval. Protože tak tedy Krčmář v závodě celkem sedmkrát zastřílel mimo, mohl myslet nakonec jen na 34. pozici, na které skončil s pětiminutovou ztrátou na kontě.

I tak se ale nakonec tento český biatlonista objeví v páteční závodě s hromadným startem. „Jsem rád, že tady dostanu ještě jednu šanci v nějakém závodě jednotlivců, teď se ale chci hlavně soustředit na úterní štafetu. Ke stíhačce snad můžu říct je tolik, že střídavé poryvy větru na střelnici byly absolutně na hraně. S ležkama jsem se popral, stojky jsem ale nezvládl. Tady bychom si to měli spíš rozdávat narovinu a ne čekat, kdo bude mít víc štěstí," nechal se slyšet po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.

Mikuláš Karlík mohl sázet na svůj běh, jenže jeho střelba je v Pekingu zkrátka mizerná a ani tentokrát to v jeho případě nebylo lepší. Chyboval už v úvodních ležkách, kde zaznamenal celkem čtyři minely a proto tak klesl až na 39. místo. Protože se složité klimatické podmínky postupem závodu nikterak nezlepšovaly, nezlepšil se ani Karlíkův výkon a dvadvacetiletý český reprezentant tak po celkově osmi trestných kolech nemohl počítat s ničím lepším než se 42. místem.

Stíhací závod biatlonistů na 12,5 km:

1. Fillon Maillet (Francie) 39:07,5 (0)

2. T. Boe (Norsko) +28,6 (1)

3. Latypov (ROC/Rusko) +35,3 (1)

4. Hofer (Itálie) +51,1 (0)

5. J. Boe (Norsko) +2:13,7 (7)

6. Rees (Německo) +2:30,2 (1)

7. Desthieux (Francie) +2:47,2 (3)

8. Samuelsson (Švédsko) +3:02,7 (5)

9. Jacquelin (Francie) +3:06,2 (6)

10. Leitner (Rakousko) +3:08,8 (1)

----

34. Krčmář (ČR) +4:59,4 (7)

42. Karlík (ČR) +6:31,3 (8)

44. Václavík (ČR) +6:33,7 (6)

48. Štvrtecký (ČR) +7:24,6 (7)