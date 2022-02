Všichni Češi se zúčastní stíhacího závodu. Karlík si zase odstřelil slušné umístění

Jako přes kopírák by se chtělo říct u výkonu českého reprezentanta Mikuláše Karlíka. Ten stejně jako na předešlém pekingském vytrvalostním závodě měl šanci na to, dojet do cíle do šestého místa, jenže vše u něj nakonec zhatila poslední střelba vestoje. Tehdy opět zaznamenal hned tři minely a bylo tak po nadějích. Rázem tak klesl až na 28. pozici.

To jeho reprezentační kolega Michal Krčmář byl na tom střelecky daleko lépe. Na ležce taktéž jako Karlík vůbec nechyboval a tuto první položku tak opouštěl s půlminutovou ztrátou na od záčátku až do konce vedoucího Nora Johannese Boe. Právě tehdy dokonce pokukoval na umístění do patnáctého místa a protože si chtěl toto postavení vylepšit, střelbu vestoje se snažil odstřílet v tempu co nejrychleji. Tam ale zaznamenal jednu minelu. Kdyby poslední terč na poslední položce trefil, mohlo z toho být i umístění do šestého místa. Takhle nakonec skončil šestnáctý. „Naštval jsem hodně sám sebe při závodě na 20 km, kdy jsem vůbec nedělal biatlonové věci. To se mi povedlo napravit. Sice jsem měl stejné číslo 36 jako při stříbru v Pchjongčchangu, ale nervozitu z toho jsem setřásl. Až na tu poslední ránu se mi závod docela povedl, i když v posledním kole jsem polykal andělíčky," komentoval svůj výkon v rozhovoru pro Českou televizi.

Co se týče dalších českých reprezentantů Štvrteckého a Václavíka, oběma se podařilo dostat se do šedesátého místa. Sice těsně, ale ani oni tak proto nebudou chybět v nedělním stíhacím závodě.

Norský král Johannes Thingnes Boe bral zlato poté, co měl před druhým Francouzem Fillonem Mailleten, jenž před tím ovládl vytrvalostní závod, nakonec pětadvacetivteřinový náskok. Na stupně vítězů se pak jako třetí dostal ještě starší bratr Johannese Boe Tarjei. Pro něj to byl první individuální cenný kov na olympiádě v kariéře a navíc se oba norští bratři poprvé pod pěti kruhy dostali společně na stupně vítězů.

Rusovi Cvetkovovi pak nestačil na medaili ani ta skutečnost, že celý závod odstřílel čistě jako jeden z mála závodníků ve startovním poli. Jen těsně skončil na nepopulárním čtvrtém místě. Jediní dva Švédové v závodě Samuelsson a Ponsiluoma pak dopatili na špatnou střelbu.

Sprint, 10 km biatlonistů - ZOH v Pekingu (12.2.2022):

1. J. Boe (Norsko) 24:00,4 (1)

2. Fillon Maillet (Francie) +25,5 (1)

3. T. Boe (Norsko) +38,9 (1)

4. Cvetkov (ROC/Rusko) +40,6 (0)

5. Samuelsson (Švédsko) +52,0 (1)

6. Ponsiluoma (Švédsko) +53,6 (2)

7. Lägreid (Norsko) +1:02,3 (2)

8. Doll (Německo) +1:05,0 (1)

9. Jacquelin (Francie) +1:05,9 (2)

10. Smolskij (Bělorusko) +1:12,5 (1)

------

16. Krčmář (ČR) +1:22,0 (1)

28. Karlík (ČR) +1:48,4 (3)

58. Štvrtecký (ČR) +2:47,9 (3)

59. Václavík (ČR) +2:49,8 (3)