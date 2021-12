Vytrvalostní závod v Annecy zvládla z Češek nejlépe Jislová. Davidové se nedařilo

Že to bude pro Jislovou velice povedený závod, bylo pomalu jasné už po první střelecké položce, kterou zvládla odstřílet čistě. Právě tehdy byla blízko k tomu, aby se přiblížila elitní desítce. Skoro to vypadalo, že čistě a svižně zvládne odstřílet i stojku, ale předposlední rána mířila mimo. „Přesně vím, kde se stala chyba, byla dost zbytečná. S nulou by to byl ještě pěkný závod. Na pocit je sníh pomalej a vrže, ale lyže mě podržely," nechala se slyšet po závodě v rozhovoru pro ČT sport Jislová a pokračovala: „Nikdy jsem tento francouzský areál neměla moc ráda, ale dnes se mi to tady dost zalíbilo, tak doufám, že mi to vydrží i pro sobotní stíhačku."

Vyrovnala tak své dosud nejlepší umístění ve Světovém poháru a to z ledna 2018 z Anterselvy.

Ve čtvrtečním závodě pak z Češek bodovala ještě Lucie Charvátová, kterou zbrzdily dvě trestná kola a proto tak mohla brát jen čtyři body za 37. místo. „Udělala jsem dvě blbé chyby na střelnici. Každý závod mě jinak neskutečně vyčerpává, bere moc sil. V posledních kolech strašně chřadnu," řekla Charvátová.

Překvapivě se naopak nedařilo Markétě Davidové. „Obecně vůbec nevím, co se se mnou děje. Byla tam špatná střelba, jenže necítila jsem se vůbec dobře ani na trati. Na lyžích to evidentně nebylo ono, jela jsem na nic," komentovala sklesle svůj výkon. Čtyři vteřiny ji dělilo od kvalifikování se do stíhačky, stejně jako Evu Puskarčkovou.

Třetí triumf v řadě si letos v závodě připsala Norka Röiselandová, jež je stále lídryní Světového poháru. Především díky čisté střelbě překonala v cíli i běžecky nejrychlejší Švédku Elviru Öbergovou.

Světový pohár biatlonistek - 7,5 km žen v Annecy (16.12.2021):

1. Röiselandová (Norsko) 20:22,0 (0)

2. Bescondová (Francie) +15,4 (0)

3. E. Öbergová (Švédsko) +16,1 (2)

4. Hauserová (Rakousko) +24,9 (0)

5. Rezcovová (Rusko) +26,7 (1)

6. Alimbekovová (Bělorusko) +34,7 (1)

7. Solaová (Bělorusko) +37,8 (2)

8. Perssonová (Švédsko) +39,9 (0)

------

15. Jislová (ČR) +57,1 (1)

37. Charvátová (ČR) +1:21,3 (2)

50. Voborníková (ČR) +1:46,5 (1)

61. Puskarčíková (ČR) +2:00,0 (1)

62. Davidová (ČR) +2:00,5 (3)