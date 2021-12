Za neúčastí Sáblíkové v závodě prý stála svazová politika. Je za tím spor o peníze

Jak informují Seznam Zprávy, právě kouč Novák má čelit podezření z toho, že nadsazeně fakturoval ubytování při soustředěních mladých závodníků v Itálii. Redakce tohoto serveru se snažila s trenérem několikrát spojit, avšak vždy neúspěšně.

Nakonec získala kromě jiného kopie oněch sporných faktur. Podle těchto podkladů jednomu z rodičů neměly sedět oficiální informace o soustředění v italském středisku Collalbo. Ja vyšlo z podkladů najevo, léta veškeré náklady těchto soustředění platil sám Novák a svaz mu pak faktury hradil. Podle některých rodičů však byly ve skutečnosti částky za ubytování v Itálii daleko nižší, než jak uváděl Novák.

V jednom případě měla podle trenéra Nováka stát jedna noc v jednom z hotelů 90 eur, podle zjištění rodičů však v tomto konkrétním hotelu stála jedna noc jen 25 eur. A taková částka se nabízela klientům i na serveru Booking.com. Právě snímky od rodičů z těchto stránek má redakce Seznam Zpráv taktéž k dispozici. Vedle toho, navzdory Novákem fakturované plné penze, si pak měli mladí závodníci v hotelu sami dělat sníaně a večeře.

Poté, co se v roce 2019 uskutečnilo hned čtyři takovýchto soustředění a v roce 2020 pak jedno se i svaz dozbvěděl o nesrovnalostech v účetnictví a požádal tak Petra Nováka o víc podrobností co se týče vyúčtování. V případě tříhvězdničkového hotelu Sporthotel Spogler obsahovaly doklady o zaplacení ubytování jen následující informace: termín ubytování a celková částka.

Když se člověk podívá na ceníkové ceny, tak v porovnání s těmi fakturovanými Petrem Novákem dělaly ve výsledku rozdíl skoro 700 tisíc korun. Právě to při pohledu na to zjistil i sám svaz. „Měli jsme vážné pochybnosti, jestli ty částky nejsou nadsazené. A Novák opakovaně odmítl doložit, co přesně během soustředění zaplatil a kolik to doopravdy stálo,“ uvedl k tomu již bývalý místopředseda svazu Václav Musil.

Ten má také potvrzení od samotných dětí, že měli spát za 45 eur na noc a dalších 45 eur pak tála plná penze. To ale jako důkaz proti Novákovi nestačilo, neboť svaz neměl záruku, že děti věděly, kolik ubytování ve skutečnosti stálo, zvlášť tehdy, když ho fakturoval sám Novák.

Svaz tak faktury nehodlal zaplatit, Petr Novák je pak prodal coby pohledávku marketingové společnosti Sport Invest zastupující jeho svěřenkyni a jeho životní objev Martinu Sáblíkovou. Právě tato společnost nyní chce po svazu 1,8 milionu korun.

Svaz uhradit tento dluh nemůže kvůli tomu, že peníze od státu na to nelze použít, svoje peníze totiž nemá. Ani Petr Novák, jenž od svazu měsíčně bere 50 000 korun, ani šéfka svazu Marcela Bradová se k případu nechtěli nikterak vyjadřovat.

Mimochodem, bývalý místopředseda svazu Musil chce, aby Novákovi nebyla obnovena placená trenérská smlouva. A s takovou výzvou obešel všechny další oddíly. „Protože je tady podezření, že se pokusil připravit svaz o peníze,“ odůvodnil to Musil.