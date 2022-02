Ze 3:6 na 7:6. Curlingovému českému manželskému páru se vstup do olympiády vydařil

Ze svého prvního olympijského vystoupení v kariéře měli po zápase očividně manželé Paulovi radost. "Je super, že už máme zapsanou první výhru. Není lepší způsob, jak začít olympijské hry. Pro mě je to určitě úleva," nechala se slyšet v rozhovoru pro Radiožurnál Paulová. "Ze mě to sejme tlak, protože začít výhrou je dobrý vstup a určitě nás to uklidní. Zápas byl dost nervózní," pokračoval Paul.

Duel to byl rozhodně z pohledu českého páru těžký. Nejprve s norským duem prohrával 0:2, pak dokonce 3:6. V posledním osmém endu ale přišla Čechům vhod chyba Skaslienové, která tak dala českým manželům šanci nejen na čtyři body, ale nakonec i na vítězství. Poslední kámen Paulové byl tehdy sice krátký, přesto se ale Čechům podařilo vyrovnat 6:6, díky čemuž tak duel dospěl do nastavení. "Jediné, co mě omlouvá, že to byl první zápas o vítězství na olympiádě, jinak to je skoro neomluvitelné. V Praze bych se šourala uličkama a doufala, že mě nikdo nepotká," řekla ke svému nepovedenému kameni Paulová.

Čechům se pak v prodloužení, neboli v extra endu, podařilo vybudovat výhodnou pozici. "Tom nás zachránil dvěma krásnými freezy, kameny na centimetr přesnými a ve správném úhlu, což je extra těžké, to vyžaduje um," smekla před svým manželem Paulová. Protože se pak Skaslienové nepodařil český kámen nejjblíže ke středu vyrazit dostatečně daleko, mohla radost z nečekaného vítězství 7:6 propuknout naplno. Zvlášť, dkyž se jednalo i o první český start v curlingu na olympijských hrách v historii.

Tomuto historického momentu z hlediště přihlíželi i čeští hokejisté, na jejichž podporu se mohli manželé Paulovi spolehnout.

Manželský pár nyní věří, že v podobných bojovných výkonech budou pokračovat i nadále na těchto Hrách a toto vítězství nad Nory k tomu dopomůže. "Uklidníme se a kameny budou s větší pravděpodobností a přesností," míní Paul. "Musím o prvním zápasu popřemýšlet, určitě jsem hrála pod svoje limity. Tohle není curling, který bych tady chtěla ukazovat," dodala pak Paulová

Připomeňme další program tohoto českého smíšeného páru. Další zápasy mají na programu ve čtvrtek, kdy se nejprve od 02:00 středoevropského času střetne se Švédy a později od 13:00 středoevropského času s australským párem. Čtyři pár pak ze skupin postoupí do semifinále a finále bude příští týden v úterý.

Curling - ZOH v Pekingu:

Smíšené dvojice - základní skupina (2.2.2022):

ČR - Norsko 7:6 po dodatečném endu, Švédsko - Británie 5:9, Austrálie - USA 5:6, Čína - Švýcarsko 7:6 po dodatečném endu