Zimní hry skončily. Češi na nich zažili druhý nejhorší výsledek v počtu medailí

Protože pro českou výpravu získali medaile pouze zlatá Ester Ledecká z paralelního obřího slalomu ve snowboardu a bronzová rychlobruslařka Martina Sáblíková, znamená to, že se Češi v počtu získaných medailí letos umístili až na 21. pozici. Měřítko pak snese i biatlonistka Markéta Davidová, která skončila těsně pod stupněmi vítězů. "Osobně si myslím, že to není žádný velký propadák. Taky jsme mohli třeba odjet bez medaile. K tomu je vždy blízko," nechal se k tomu v rámci hodnocení olympiády z českého pohledu v Pekingu slyšet vedoucí výpravy Martin Doktor.

Přesto oproti minulým Hrám v Pchjongčchangu, kde získali Češi sedm medailí, se nejedná o nějaký zářný výsledek. "Nejde pokaždé přijet z Her s balíkem medailí a příště to opakovat. Donekonečna to nefunguje. Ale věříme, že se to vrátí tam, kde jsme byli na předchozích Hrách. Jsem přesvědčený, že za čtyři roky zase budeme mít borce na medaile," řekl však dále Doktor.

Samotný šéf Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval pak kromě toho, že vyzdvihl obě olympijské medailistky společně s biatlonistkou Markétou Davidovou, připomněl, že Her se nezúčastnila zraněná snbowboardcrossařka a další možná kandidátka na medaili Eva Samková. "Takže jsme věděli, že to nebude nic moc. Žádná medaile, i když vypadá, že naši borci jsou favority, nikdy není jistá. Nechceme se vymlouvat, ale máme spoustu výsledků pod stupni. Za mě vůbec nebylo špatné, jak se čeští sportovci prezentovali," hodnotil Kejval.

Ke zlaté ze snowboardu Ester Ledecké se vrátil i Doktor, jenž připomněl její čtvrté a páté místo ze sjezdu a super-G. "Řekněme si na rovinu, její výsledky jsou excelentní. Je neuvěřitelná profesionálka se vším všudy, má skvělý tým a patří jim za výsledky a nasazení veliký dík," uvedl. A nevynechal ani sedminásobnou olympijskou medailistku Martinu Sáblíkovou. "Pro Martinu má bronz doopravdu hodnotu zlata. Očekávají se od ní medaile a není to jednoduché. Neuvěřitelně ji obdivuju, že to zvládla a ustála tlak."

Kromě těch se pak od českých funkcionářů dostala slova uznání skeletonistce Anně Fernstädtové, které krátce před odletem do Pekingu byla zjištěna cukrovka. Kejval se i vrátil k nesporné úspěšné olympijské premiéře českých hokejistek, ale i ke curlingové smíšené dvojici. "Hokejistky se představily ve skvělém světle a jsem nadšený z jejich chování a zapálení. Účast curlerů národu ukázala nový sport a pevně věřím, že pro oba sporty to bude nový začátek a do budoucna už to nebude jen o účasti, ale i o bojích o medaile," sdělil v Pekingu.

Šéf Národní sportovní agentury Flip Neusser je ale jiného názoru, co se týče hodnocení právě skončených Her. "Nalijme si čistého vína, naše výprava byla devátá nejpočetnější ze všech zemí a i přes famózní výkony Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové se dvě medaile nedají považovat za úspěch," uvedl pro iDnes.cz.

Je si vědom, že na začátku toho všeho je nedostatek peněz určených pro sportovní sektor. "Je to další důkaz toho, že u nás musí po vzoru jiných zemí proběhnout prioritizace sportů, protože teď máme 113 olympioniků a dvě medaile, zatímco například srovnatelné Nizozemsko vysílá na olympiádu 41 sportovců, kteří přivezli 17 medailí," pokračoval Neusser.

Dodejme, že nová vláda Petra Fialy v rámci nového návrhu státního rozpočtu dá do sportu oproti původním 5,9 milardám korun schválených předešlou vládou Andreje Babiše "jen" 4,6 miliardy korun.