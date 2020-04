Zranění při tréninku. Rychlobruslařka Martina Sáblíková si zlomila nohu

Sáblíková byla po návratu z krátké dovolené v tréninkovém procesu na další sezónu už třetí týden. Trénink zahranuje jak domácí posilovnu, tak jízdu na kole i běh. V dalších týdnech budou od nynějška jejími nezbytnými společnicemi berle. „Celkem dobře jsem trénovala, snad se to úplně neztratí a nebudu za měsíc začínat úplně od nuly," věří již dvaatřicetiletá závodnice.

„Není toho moc, co teď můžu dělat: pár posilovacích cviků, dřepy na jedné noze. Uvidíme, jaké cviky bude možné přidávat v průběhu toho, jak bude čas se sádrou ubíhat. Všechno budu konzultovat s mými doktory. Záležet bude, jak moc mě noha bude bolet," ví Sáblíková.

Je jasné, že Martině Sáblíkové aktuální zdravotní problém komplikuje přípravu na předolympijskou sezónu 2020/21, neboť, jak je známo, po sezóně 2021/22 budou v roce 2022 následovat Zimní olympijské hry v Pekingu. Nicméně po rekonvalescenci bude mít ještě dost času na to, aby ty týdny se sádrou, během kterých mohla pokračovat v trénování, dohnala.

„Musím říct, že mě to hrozně vytáčí, protože jsem doufala, že v tomhle počasí, když už navíc můžeme trénovat venku, zúročím dosud natrénovaný objem. Bohužel, budu si muset ještě měsíc počkat," řekla Sáblíková a pokračovala: „Naštěstí se mi to stalo teď, ne až těsně před sezonou, což by bylo horší. Snad je ještě dost času, aby se všechno dostatečně zhojilo. Doufám, že to dobře sroste a budu pak moct kvalitně trénovat. Samozřejmě budu muset začínat pomalu. Věřím, že to nějak zvládnu a příprava pak bude pokračovat, jak by měla."