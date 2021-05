Srbsko chce lidi motivovat k vakcinaci, všem očkovaným zaplatí

V Kanadě se ode dneška mohou vakcínou proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech očkovat i děti od 12 do 15 let. Místní regulátor léčiv možnosti jejího použití rozšířil poté, co výrobci přišli se závěrem, že přípravek i u dané věkové skupiny poskytuje ochranu před nemocí covidu-19. Podle šéfky amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by se do dvou týdnů mohli začít dospívající očkovat i ve Spojených státech.