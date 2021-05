Stát bude v červnu hradit PCR a čtyři antigenní testy

"Během prázdnin připravujeme speciální režim, aby PCR testy i testy antigenní zdarma byly k dispozici cestovatelům. Ale budeme k tomu mít ještě další jednání vlády," řekl ministr.

Do budoucna to podle něj usnadní jednotný evropský "zelený certifikát", kterým se budou lidé prokazovat při cestě do zahraničí. Český certifikát by se měl dát stáhnout z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky od 1. června. Vláda podle něj také jedná o uznávání certifikátů o očkování vydaných v zahraničí.

Dosud jsou antigenní testy hrazeny z veřejného pojištění každé tři dny. PCR test zpracovávaný v laboratoři musí předepsat lékař nebo hygienik.

Ministr už v pátek avizoval, že se sníží cena testů pro pojišťovny i pro samoplátce. PCR test by měl stát od 1. července pojišťovnu kolem 600 korun, v současné době za něj pojišťovna hradí asi 1200 korun. Antigenní test bude nově za 250 korun. Ceny pro samoplátce

Testy, očkování nebo nedávno prodělaná nemoc jsou potřeba k prokázání bezinfekčnosti, vyžadováno je na hromadných akcích, k využívání některých služeb, pro návštěvy nemocnic nebo zahrádek restaurací. PCR test platí negativní sedm dní, antigenní podle typu služby 48 nebo 72 hodin. Ochrana po nemoci je od dnešního dne 180 dní, po očkování vzniká po 21 dnech od první dávky.