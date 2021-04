Stát by měl proplácet testy i zaměstnancům VŠ a prioritně je očkovat, míní rektor

Podle něj ale není pochopitelné, proč vláda nechce proplácet testy na covid-19 i pro zaměstnance vysokých škol. Upozornil také na to, že akademici stále čekají na své prioritní očkování, které jim vláda slíbila.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes oznámil, že vláda počítá s návratem všech studentů vysokých škol k praktické výuce od 10. května. Dosud je na vysokých školách povolená praxe jen ve zdravotnických či farmaceutických oborech a v posledních ročnících ostatních oborů.

Podle Skleničky rozhodnutí přichází pozdě, protože na většině škol už končí semestr. "Jsou tu nicméně obory, které jsou odhodlané dohnat kontaktní předměty i po semestru, po zkouškovém období nebo dokonce v létě. Pro ty to vítáme," řekl.

Vláda dnes rozhodla rovněž o tom, že stát bude veřejným vysokým školám kompenzovat náklady spojené s testováním studentů. Za přesnější PCR testy budou dostávat na studenta a týden do 150 korun a za antigenní testy 60 korun. U pracovníků vysokých škol chce ministerstvo školství dál usilovat o to, aby pravidla pro kompenzace nákladů spojených s testováním byla stanovená ve stejné podobě jako u podnikatelů, tedy 60 korun za test.

Sklenička označil rozhodnutí vlády za dílčí pokrok. "Vůbec nechápeme, proč by se nemohly proplácet testy i zaměstnancům i studentům. Tím spíš, že vysoké školy měly kvůli covidu-19 do této chvíle vícenáklady nebo ztráty, které se blíží dvěma miliardám korun," řekl. Za loňský rok podle něj ztráty vyčíslily na 1,25 miliardy korun a za letošek je zatím odhadují na asi tři čtvrtě miliardy.

Rektor dodal, že vysoké školy teď čekají rovněž na vyjádření vládních představitelů k očkování. "Nyní se už dá říct, že dochází k nedodržení vládou schválené strategie očkování, protože tím, že se otevírají skupiny pro lidi od 55 let, tak je zřejmé, že vysokoškolští pracovníci byli přeskočeni," řekl. Podle strategie očkování z ledna měli akademičtí pracovníci vysokých škol dostat přednost při očkování proti covidu-19 podobně jako zaměstnanci nižších stupňů škol. Zařazeni byli do prioritní skupiny 1B, tedy hned po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Zaměstnanci v regionálním školství se mohli k očkování přednostně registrovat od 27. února do 28. března.