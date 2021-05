Stát nevyužil náš očkovací potenciál, zbytečně umírali lidé. Opět jsme dostali méně vakcín, říkají praktici

Otálení se stoprocentním zapojením praktických lékařů do vakcinace proti covidu-19 stojí za poklesem ochoty některých doktorů pomáhat s očkováním. „Bohužel řada kolegů je už otrávena a unavena. Stále existují ordinace, které od 1. března nedostali jedinou dávku očkovací látky,“ přiznal šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Jeho naděje se nyní upíná k Moderně, kterou by měly být zásobeny speciálně praktici. Přesto se opět vyskytly komplikace. „Místo padesáti tisíc dávek jsme obdrželi jen sedmatřicet tisíc. Tedy o třináct tisíc méně. Bohužel jsme byli uvedeni v omyl. Chybu v číslech udělal Národní očkovací dispečink. Dodané množství ale musíme ještě dělit na polovinu, aby zbylo na druhou dávku. Máme příslib, že do tří neděl bychom měli druhou dávku dostávat automaticky.“ Krajský konzultant Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně netuší, zda se příslibu dá věřit. „Raději si počkáme na realitu.“

Doktoři musejí bojovat o léčiva pro pacienty

Šonkovi vadí, že ministerstvo zdravotnictví zablokovalo, aby do ordinací byly dodávány látky Pfizer, kterých je přitom dostatek a i nemocnice jsou ochotné jejich část praktikům podstoupit. „Vůbec nerozumím rozhodnutí ministerstva. Je nutné říci, že Pfizer je už možné čtrnáct dní skladovat v normální chladničce. Přesto k ní momentálně nemáme přístup a já neustále žádám vedení o resortu o vysvětlení, proč se tak děje.“ Složitou situaci citlivě vnímá i místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha junior. „Je neuvěřitelné, že v jednadvacátém století musíme jako lékaři bojovat o léčiva pro své pacienty. Nemohu uvěřit, do jak zoufalé situace jsme se dostali,“ kroutí hlavou.

Praktici mohou proti covidu-19 očkovat od 1. března. Za dvanáct týdnů naočkovali k 16. květnu jen 486 tisíc žadatelů. „Za čtrnáct dní jsme zvládli téměř půl milionu lidí, jinak jsme zcela zbytečně deset neděl stáli. Neustále jsme upozorňovali, že jsme k dispozici. Místo spolupráce se pak od vlády dozvíme, že praktici při očkování zcela selhali,“ povzdychne si Petr Šonka. Nevyužití praktiků nerozumí Cyril Mucha starší. „Zbytečná prodleva způsobila řadu úmrtí pacientů, kteří se vakcinace u praktiků nedostali,A věřte, že žádnému doktorovi se nežije dobře s pocitem, že nemohl kvůli systému člověku pomoci. K mnoha úmrtím nemuselo dojít a každá zbytečná smrt zanechá v duši lékaře velký šrám.“

Specialisté na všeobecné lékařství si stěžují, že vlastně netuší, kdo má v gesci očkovací strategii. „Paní Kateřina Baťhová z pozice šéfky národní koordinátorky pro očkování k poslednímu dubnu odešla, ale najednou je stále ve funkci. Otevřeně přiznávám, že spolupráce s ní není ideální, některé její výroky praktiky poškozují. Primární ale zůstává, že netušíme, jakou roli budeme jako praktici hrát například při třetím či čtvrtém očkování. Byli bychom rádi, abychom se informace co nejrychleji dozvěděli,“ přeje si Šonka, praktik z Přeštic na Plzeňsku.

Zmatek například panuje s očkováním imobilních pacientů. „Ohledně nich nemáme žádné pokyny. Od nepohyblivých pacientů sice neevidujeme žádné stížnosti, neboť zřejmě pro ně očkování není hlavní, když minimálně chodí ven. Je ale nutné si uvědomit, že jsou odkázáni na pomoc lidí, kteří jim zajišťují servis a ti už měli dávno projít vakcinací,“ zlobí se předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Cyril Mucha tvrdí, že i pro imobilní pacienty musí platit jasně stanovená pravidla. „Nemůžeme se přece spokojit s konstatováním, že když téměř nechodí ven, tak vakcinační látku nepotřebují. Zrovna dnes jdeme naočkovat čtyři nepohyblivé pacienty, které jsme ale z vlastní iniciativy obtelefonovali a domluvili jsme se na termínu.“

Denní pokles nakažených může podle praktiků paradoxně způsobit ohledně budoucnosti velké starosti. „Mladé věkové skupiny si totiž mohou říci, že když pandemie slábne, tak jim už žádné nebezpečí nehrozí, což je velký omyl. Také je může odrazovat, že po vpichu mají mladí určité komplikace. Velké množství lidí také očkování už vzdalo, když vidí, že praktici mají s dodávkami problémy, neboť do očkovacích center odmítají jet,“ přibližuje Šonka realitu. Podle Vojtěcha Muchy, místopředsedy Mladých praktiků, za poklesem zájmu může i absence jakékoli osvěty či kampaně ze strany státu. „Z praxe vím, že velká část mladých lidí mně řekla, že nevidí důvod, proč se proti covidu očkovat, když jsou zcela zdraví. Samozřejmě se jim snažíme vysvětlovat, že mají špatný postoj, ale bohužel často neuspějeme, neboť jsou přesvědčeni, že koronavirus se jich už netýká.“

Vláda zcela zanedbala jakoukoli kampaň či osvětu

Jeho otec je přesvědčený, že vláda zcela zanedbala jakoukoli kampaň. „Ze strany státu se žádná očkovací propagace vůbec nikdy nekonala. Osvěta je tak na nás prakticích. Proto při běžných prohlídkách můžeme očkování doporučit tak, jak to děláme v případě vakcinace proti chřipce. Často se nám stává, že lidé se proti ní nechtějí očkovat, vakcinaci považují za zbytečnou, ale občas se nám je podaří přesvědčit. Doufám, že i v kontextu s covidem budeme úspěšní,“ míní Cyril Mucha, který se obává, aby na podzim nevypukla chřipková epidemie. „Díky covidu loni žádná nebyla, a lidé tak mohou dospět k mylnému přesvědčení, že není zapotřebí se proti ní chránit. Je ale nutné i na chřipku pamatovat, protože může hrozit, že na podzim budeme mít nemocné s chřipkou i covidem, a to není ideální představa.“

Praktici jsou připraveni naočkovat proti koronaviru i nejčerstvější kategorii čtyřicet let a starší. „A to i přesto, že stále ještě nemáme bohužel ochráněny všechny osmdesátníky, neboť je třeba trápí nemoc, kvůli níž nemohou být naočkovaní. Jsme natolik kreativní, že pokud nám někdo ze straších pacientů náhle vypadne, třeba kvůli zmeškanému spoji, tak umíme do hodiny do ordinace dostat právě zmíněné čtyřicátníky. Všichni si totiž vedeme seznam náhradníků, abychom všechny dávky vyočkovali,“ říká Šonka.

Všeobecné lékaře netrápí jen očkování. Jejich kolegům, kteří zatím nemají ještě licenci praktického doktora, totiž hrozí, že nedosáhnou za covid péči na finanční odměny, ačkoli ještě v březnu ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že bonusy obdrží všichni bez rozdílu. „Podle nejnovější vyhlášky by naši nejmladší kolegové neměli mít nárok na žádnou odměnu. Přijde mně to vůči nim nefér, protože celou pandemii strávili v první linii, a to v nemocnicích, a pokud onemocněl personál u praktiků, šli jim hned pomáhat. Pokud se stane, že za svou službu nedostanou prémie, pak jsme svědky velké nespravedlnosti,“ upozorňuje Mucha junior. Šonka však emoce klidní. „Mám signály, že na ministerstvu zdravotnictví se zmíněným problémem zabývají a hodlají ho vyřešit tak, aby žádná skupina nebyla ošizena.“

Ministerstvo zdravotnictví se musí rovněž zabývat i hrozícím nedostatkem praktiků. „Nejméně třicet procent lékařů míří do penze. Zejména v malých obcích hrozí, že pacienti nebudou mít možnost, kam s nemocí zajít. A jejich nedostatek není způsobený tím, že by byli finančně podhodnoceni, ale do vesničky nejdou proto, že jejich rodinní příslušníci budou v okolí složitě hledat pracovní uplatnění,“ má jasno Vojtěch Mucha. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ale říká, že například na Mostecku je situace úplně opačná. „Zde na jednoho praktika připadá až čtyři tisíce pacientů. Do této lokality se ale praktikům příliš nechce.“