Státní zástupkyně havarovala v opilosti. Od soudu odešla s podmínkou

Podle ní státní zástupkyně zároveň přišla na čtyři a půl roku o řidičský průkaz.

Nehoda se stala loni na konci dubna v ostravské části Koblov a byla při ní zraněna státní zástupkyně i řidička vozu, se kterým se srazila. Podle policie dechová zkouška u ženy, která nehodu zavinila, prokázala zhruba tři promile alkoholu v krvi. Podle ČT státní zástupkyně opilost zdůvodnila obavou, že se její osmdesátiletý otec nakazil covidem-19, což ji natolik znerzvóznělo, že si v práci otevřela lahev tvrdého alkoholu. U soudu uvedla, že svého jednání hluboce lituje a stydí se za něj. Zraněné ženě se omluvila a poslala jí přes 60.000 korun.

Za to, že Tittková 30. dubna v pracovní době pila alkohol, snížil jí Kárný senát Nejvyššího správního soudu loni v prosinci plat o 20 procent na dobu deseti měsíců. Projednávání kárné žaloby, která se týká zmíněné dopravní nehody Tittkové, Nejvyšší správní soud přerušil do doby, než bude rozhodnuto o trestním stíhání. Do té doby má Tittková také pozastavenou činnost a poloviční příjem.

Tittková už dřív čelila kárné žalobě kvůli nehodě pod vlivem alkoholu z roku 2004. I tehdy měla v krvi asi tři promile alkoholu. Před budovou zastupitelství v centru Ostravy zlomila dopravní značku a narazila do dvou služebních vozů policie. Škoda na značce a policejních autech podle prvotních odhadů přesahovala 60.000 korun. Policie případ uzavřela, aniž vznesla obvinění. Žena dostala kárný trest. Tittková ČTK tehdy řekla, že neřídila opilá. Tvrdila, že naměřené hodnoty mohly způsobit třeba léky.