Stovky migrantů se vrací z Ceuty zpět do Maroka, ve Španělsku hladoví

Řada migrantů se ale stále snaží dostat z Maroka do Ceuty, i když jim v tom brání španělská policie a armáda. Podle agentury EFE dnes také marocká policie obnovila kontroly na hranicích, v předchozích dnech migrantům v odchodu nebránila.

Marocká vláda se přitom stále nijak nevyjádřila k situaci, vyvolané dřívější diplomatickou roztržkou s Madridem.

Do moře, které za odlivu šlo i jen přejít, se vrhlo u Ceuty v pondělí na šest tisíc lidí. Řada z nich pouze s mobilním telefonem a hrstkou drobných v kapse. Většinou šlo o mladé muže, přeplavat na půdu evropské země se z Maroka snažily ale také matky s malými dětmi. Na sociálních sítích se objevila fotografie, na níž španělský policista z oddílu potápěčů Juan Francisco drží ve vodě nad hlavou dvouměsíčního kojence.

"V Maroku není nic", "Přišel jsem hledat lepší život, ale tady také není" či "Chtěl jsem se dostat na Pyrenejský poloostrov, ale nepodařilo se mi to", to jsou důvody, které uváděli lidé přecházející dnes hranici z Ceuty zpět do Maroka. Jednou z nich byla Samira Achbarová (17), která do Ceuty přeplavala v noci z neděle na pondělí v sandálech a v sukni. Moc o tom nepřemýšlela, vyrazili všichni její kamarádi a tak se přidala. Doufala prý, že jako nezletilá bude moci zůstat v centru pro uprchlíky, ale po třech dnech putování zjistila, že to nepůjde. "Všechno bylo plné. Nepustili nás tam," uvedla. Po dvou nocích spánku pod širým nebem v přístavu se s přáteli rozhodla vrátit domů, do marocké obce kousek za hranicí.

Ve frontách na přechodu směrem zpět do Maroka dnes stály i 12leté děti bez doprovodu nebo celé rodiny. Vmísily se mezi ně ale i přeshraniční pracovnice, které v Ceutě uvízly po uzavření hranice loni v březnu kvůli pandemii covidu-19 a které toto výjimečné otevření využily jako příležitost k návratu domů.

Z 8000 migrantů, kteří se tento týden dostali do Ceuty, se jich vrátilo na 5600. Někteří tak učinili dobrovolně, jiné vrátila místní policie. K normálu má ale Ceuta ještě daleko. Ve městě jsou stále tisíce lidí, někteří ubytovaní v domech či na lodích, jiní spí pod mosty či na ulicích. Dnes ráno se desítky migrantů po noci strávené v parku umývaly v tamních fontánách. Přes obavy místních obyvatel z bezprecedentní vlny migrantů se podle deníku El País nevyskytly vážnější incidenty.