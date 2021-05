Středoškoláci měli teoretickou výuku ve škole od září asi jen pětinu času

V ČR je podle statistik ministerstva školství zhruba 300.000 žáků středních odborných škol a 90.000 studentů vyšších stupňů gymnázií. Podle České středoškolské unie mají mnozí v souvislosti s návratem do lavic obavy z přehnaného testování a známkování.

Střední školy se spolu s vysokými otevřou pro studenty jako poslední školská zařízení. Již dříve se do lavic vrátili žáci základních i mateřských škol. Prioritou v obnovení vzdělávání středoškoláků byla praktická výuka, která se na dálku často ani nedá nahradit. V aktuálním školním roce fungovala prezenčně 48 z 91 školních dnů prvního pololetí a dosud 19 dnů v pololetí druhém. Do konce školního roku zbývá dalších 29 školních dnů, celkem jich má letos druhé pololetí 100.

Z výpočtů ČTK plyne, že teorii měli středoškoláci ve škole od začátku září do dnešního dne 33 dnů ze 162. Doba strávená studenty výukou teorie doma tvoří dosud 80 procent školního roku. Pokud od 24. května do 30. června budou chodit do školy, sníží se tento podíl na 68 procent. Od začátku září do konce června tak zřejmě středoškoláci letos ve škole stráví zhruba třetinu školního roku.

Do učeben teoretické výuky se studenti podívali naposledy před Vánoci, a to při střídavé výuce tříd doma a ve škole. Každá třída usedla do lavic na jeden týden, v lednu pak rozhodnutím vlády opět všichni přešli na distanční vzdělávání. Na začátku školního roku chodili středoškoláci do školy ve většině krajů do 5. října. Zbytek regionů, kde byla lepší epidemická situace, přešel na výuku on-line 12. října. Ještě dva dny pak zůstalo povolené prezenční praktické a laboratorní vyučování, než vláda zakázala i to. Znovu se středoškoláci do škol podívali na praktickou výuku od 25. listopadu do vánočních prázdnin. Teoretickou výuku měli rotačně od 7. do 18. prosince.

Česká unie středoškoláků v aktuální tiskové zprávě upozornila, že řada studentů má nyní obavy z přehnaného zkoušení z mnohdy nedostatečně probraného učiva a z uzavírání známek. Unie zastupuje podle svého webu 27.000 středoškoláků. Někteří učitelé podle ní hodlají ignorovat adaptační období, které by podle doporučení ministerstva školství mělo trvat minimálně týden od prvního dne po návratu k prezenční výuce. Zástupci unie proto vyzvali pedagogy, aby období do konce školního roku využili hlavně k opakování učiva z distanční výuky a nechali žáky zvyknout si opět na školní prostředí. Jejich návrat k výuce se v pondělí bude překrývat se zahájením maturitních didaktických testů, kdy školy pro další ročníky často organizují náhradní program.