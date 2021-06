Styky kancléře Mynáře se soudci by měl podle Starostů řešit Parlament

Sněmovní volby by v květnu vyhrála koalice Pirátů a Starostů se ziskem 24 procent hlasů. Druhé ANO by podpořilo 23 procent voličů. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Ve srovnání s dubnem klesla podpora Pirátů a Starostů o tři procentní body. ANO si naopak o dva body polepšilo.