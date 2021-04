Svaz obchodu vítá uvolňování po etapách, podle asociace hotelů vláda porušuje zákon

Vláda připravila šest balíčků, podle kterých bude rozvolňovat. Určující bude počet nakažených koronavirem na 100.000 obyvatel. Nyní je České republice podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) 177 nakažených na 100.000 obyvatel. Pokud klesne na 100, od 3. května se budou moci otevřít zbylé obchody. Bez ohledu na počet nakažených kabinet povolí od prvního květnového pondělí provoz vybraných služeb. Vždy v pondělí bude vláda podle Havlíčka upřesňovat podmínky, za kterých další týden podnikatelské a další aktivity uvolní, ve čtvrtek uvolnění definitivně potvrdí.

Profesní organizace podle Prouzy po podobném systému volaly, je rád, že se ho podařilo přijmout. "Nerozumím ale tomu, proč obchody, u kterých se prokázalo, že nejsou zdrojem nákazy, vláda podmiňuje incidencí a vybrané služby ne," řekl.

Jinak systém Prouza vidí jako funkční. Podnikatelé jsou podle něj schopni se od čtvrtka do pondělí na provoz připravit, jsou zvyklí pružně reagovat. Hotely, hrady či zámky budou ale podle něj potřebovat vědět třeba už tři týdny předem, že budou moci otevřít. "I lidé by měli mít čas změnit uvažování a naplánovat si výlet nebo víkendový pobyt," uvedl dále. O této a dalších podobných záležitostech chce ještě s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem (za ANO) jednat, dodal.

Asociace nákupních center je ráda, že zná datum uvolnění a obchodníci mohou začít připravovat otevření. To podle ní nastává "za minutu dvanáct". "Věříme, že vláda slib dodrží i proto, že obchodní centra jsou bezpečným místem, což jsme opakovaně prokázali. Zvládáme zodpovědně plnit požadovaná bezpečností a hygienická nařízení, zároveň podle našich výpočtů a zkušeností zvýší otevření obchodních center mobilitu jen minimálně," uvedl předseda výkonného výboru asociace Jan Kubíček.

V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogérie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Otevřené jsou také některé služby, například zámečnictví, čistírny nebo servisy vozidel.

Asociace hotelů: Opatření vlády poškují podnikatele a překračují zákon

Opatření vlády včetně plánu rozvolnění podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) poškozují podnikatele a pravděpodobně překračuje zákonný rámec. Jsou připravované bez diskuse se zástupci dotčených oborů a bez ohledu na další dopady na firmy. Přitom až třetina podnikatelů už čelí existenčním problémům. Vláda zároveň jasně neodůvodňuje konkrétní kroky a jejich posloupnost. AHR to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Kabinet dnes představil systém uvolňování, ve kterém bude postupovat na základě šesti balíčků. Kritériem pro rozvolnění bude počet nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. Nyní jich je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) 177. Pokud počet klesne pod 100, od 3. května se bude moci otevřít zbytek obchodů. Bez ohledu na nakažené budou moci začít fungovat vybrané služby jako kadeřnictví, masáže či pedikúra. Bude se jednat o balíček číslo dvě. V případě méně než 75 nakažených na 100.000 lidí bude moci začít platit čtvrtý balíček, který povolí provoz zahrádek restaurací. Otevřít budou smět hotely a penziony, využít budou moci ale nejvýše 25 kapacity. Hosté se budou muset prokázat negativním testem na koronavirus. Zakázány budou noční akce.

Restaurační zahrádky se podle prezidenta AHR Václava Stárka mohou při dodržování pravidel bezpečného provozu otevřít ihned. Vnitřní prostory stravovacích podniků by podle něj mohly následovat, když by do nich mohli jen lidé s negativním testem, očkováním nebo potvrzením o nedávno prodělané nemoci covid-19. "Ubytovací služby, jsou-li dodržena základní bezpečnostní opatření v kombinaci s negativními testy, nejsou rizikem a není důvod je omezovat maximálně 25 procent kapacity," řekl.

Protiepidemická opatření přijatá 6. dubna a také na dnešním mimořádném jednání nenaplňují podle AHR podmínku zákona o ochraně veřejného zdraví, že stále existuje riziko kontaktu nakažených a nenakažených a dále s tím souvisejícího hlediska příliš širokého rozsahu zákazu čerpání služeb vzhledem k aktuální situaci. Zákonu by podle asociace více vyhovovalo umožnit využívat hotelů a restaurací lidem s negativním testem, očkovaným a s protilátkami proti koronaviru.

"AHR je připravena zahájit právní kroky, které ji umožňuje zákon a bránit podnikatele, kteří se díky těmto netransparentním rozhodnutím a bez jakékoliv diskuse se zástupci jednotlivých profesí, dostávají do situace, kdy je jejich podnikatelská činnost již prakticky likvidována," uvedla.

Strategie rozvolňování v gastronomii by se dala uchopit lépe a efektivněji i podle Igora Třeslína, ředitele společnosti Storyous, která vyvíjí pokladní a manažerské systémy pro restaurace. Vhodné by podle něj bylo například zahájit debatu o tom, zda stravovací provozy neotevírat postupně, po regionech, jako to dělají některé zahraniční země. "Navíc, pokud by bylo možné implementovat výsledky covid pass programu do pokladních systémů restaurací, bylo by možné touto cestou efektivně pracovat s kapacitou podniků. Bohužel s námi jakožto vývojáři těchto systémů doposud nikdo nejednal," řekl.

Lázním vadí, že ani v květnu nebudou smět přijímat samoplátce

Svazu léčebných lázní vadí, že ani nadále nebudou moci léčit zájemce, kteří si chtějí lázeňský pobyt sami zaplatit. Svaz o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Dosud se v lázních mohou ubytovávat jen lidé, kterým přispívá na pobyt zdravotní pojišťovna. Od 3. května tam budou moci jezdit na doléčení i za vlastní peníze jen nemocní po covidu-19. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

"S rozhodnutím ministerstva zdravotnictví zásadně nesouhlasíme. Žádná jiná zdravotní péče není omezena, natož podle způsobu úhrady. Dokonce i zbytné nebo rozsahem nesrovnatelně významnější činnosti jsou podmiňovány jen antigenním testem, a často ani tím ne," uvedl prezident svazu Eduard Bláha.

Upozornil, že provoz podniků je umožněný s antigenním testováním zaměstnanců, testování pracovníku a pacientů by tak podle něj mohlo být dostatečné i v lázních. "Důvodem pro umožnění léčby není ani zdravotní indikace pacienta. Přitom pojišťovny chronickým pacientům léčení hradí jen jednou za dva roky, proto si lázeňskou léčbu v mezidobí hradí z vlastních prostředků. To teď ale již dva měsíce nemohou," doplnil viceprezident svazu Martin Plachý.

Svaz rozporuje i obavu ze zvýšení mobility lidí z celé země. Půjde podle něj maximálně o tisíc až dva tisíce lidí týdně.

Lázně nesmí přijímat samoplátce od začátku března, jeho prodloužení nad rámec nouzového stavu podle svazu nemá oporu v pandemickém zákoně, podle kterého se protiepidemická opatření v současné době řídí. "Proti tomuto opatření lze tedy očekávat žaloby na stát," uvedl v tiskové zprávě svaz.

Komora: Plán rozvolnění znamená pro vnitřní sportoviště další měsíc uzavření

Pro vnitřní sportoviště znamená aktuální vládní plán rozvolnění podle České komory fitness (ČKF) minimálně další měsíc uzavření. Pro mnohé provozovatele to bude mít fatální následky. Sportoviště jsou připravena přijmout přísné podmínky, aby byli chráněni klienti i personál. Pravidelný pohyb je pro zdraví obyvatel zcela nezbytný. ČTK to dnes řekla prezidentka ČKF Jana Havrdová.

Podnikatelské a další sportovní a kulturní činnosti bude vláda uvolňovat podle šesti balíčků. Rozhodující bude počet nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. Aktuálně je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) 177 infikovaných na 100.000 lidí, pokud klesne pod 100 bude čas na balíček číslo dvě. Sportování venku ve skupinách nejvýše 20 lidí a sport uvnitř v režimu jeden na jednoho s negativním testem je obsaženo v balíčku čtyři. Vláda k němu přistoupí, pokud bude méně než 75 nakažených na 100.000 obyvatel.

"Jsme rozčarováni zařazením prvních změn ohledně venkovního i vnitřního sportu až do čtvrtého balíčku plánu rozvolnění. S pohledem běžného občana na venkovní sportoviště, kde dochází ke spontánnímu sportování občanů zcela bez pravidel, by měla vláda reagovat a nastavit rozumná pravidla pro venkovní sport při první možné příležitosti," uvedla Havrdová.