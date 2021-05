Švédové se probudili a deklasovali Švýcary. Finové podle očekávání zdolali Nory

Na úterní večer nebudou totiž hráči ze země helvétského kříže vzpomínat v dobrém, vlastně by ho určitě chtěli vymazat z paměti. Švédové se totiž probudili a svůj hokejový národ konečně rozradostnili, když tento duel nakonec vyhrálo jasně 7:0. Za zmínku stojí určitě dvougólový Jesper Frödé, jenž se poprvé představil na MS a také ten fakt, že po čtvrtém inkasovaném gólu ukončil své působení v zápase předčasně v zápase brankář Genoni.

Do konce druhé třetiny se netrefil jenom již zmiňovaný Frödé, ale i jeho další dva spoluhráči Adrian Kempe a Victor Olofsson. Po čtvrté švédské brance se ve 31. minutě předčasně odporoučel z branky gólman Gegoni. Na Švédech nebyla znát ani ta rána, která pro ně přišla před tímto utkáním, tedy ta, že se musí po zbytek šampionátu obejít bez dosud jejich nejproduktivnějšího hráče Klingbergra, jenž si v duelu s Běloruskem zranil nohu.

Do zbytku duelu se tedy do švýcarského brankoviště postavil Nyffeler, ale ani on nakonec nedokázal zastavit švédský gólový ohňostroj. I když počátkem třetí třetiny Švédové nevyužili dvojnásobnou početní výhodu pět na tři, v následující klasické přesilovce se už Seveřanům skórovat popáté podařilo, konkrétně se trefil Nygren.

Poté se Švédové trefili ještě dvakrát zásluhou Ludkvista, který pak zápas kvůli tvrdému faulu na něj nedohrál, a Tömmernese, a poprvé si tak na tomto mistrovství po vítězném utkání vyslechli švédskou hymnu.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (25.5.2021):

SKUPINA A

Švýcarsko - Švédsko 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Frödén (Pilut, Nygren), 10. A. Kempe (Tömmernes, Lundkvist), 23. Olofsson (Lundkvist), 31. Frödén (Wingerli, Dahlbeck), 42. Nygren (Rakell, A. Kempe), 48. Lundkvist (A. Kempe, Tömmernes), 51. Tömmernes (Frödén, Lundkvist)

Úřadující mistři světa našli kvalitnější střelecký prach. V severském derby nad Norskem zvítězili 5:2

Poté, co v prvním zápase na letošním MS vstřelili celkem dvě branky a ve druhém jednu, se Finům konečně podařilo dát během utkání více branek a víc tak dát najevo, že i oni patří mezi favority turnaje. V severském derby nad Norskem v rámci skupiny B totiž vyhráli 5:2, přičemž svého soupeře Finové značně zlomili až ve třetí třetině.

Vraťme se ale na začátek tohoto duelu, který vyšel lépe naopak Norům, a tehdy to vůbec nevypadalo na to, že by snad měli Finové výrazněji Nory gólově přestřílet. Už po prvních odehraných devadesáti vteřinách hry totiž chyboval rozehrávající finský gólman Olkinuora, čehož dokonale využil Mathis Olimb, 1:0 pro Nory. A vůbec bylo úvodní dějství střelecky nezáživné na obou stranách, neboť v součtu střel v první třetině obě mužstva vystřelila pouze devětkrát na branku svého soupeře. Finové střel měli tehdy celkem pět na branku, přičemž jedna z nich znamenala vyrovnání na 1:1. O to se postaral konkrétně v 15. minutě Pakarinen svou tečí.

Po první přestávce byli Finové očividně pohyblivější a také daleko střelecky aktivnější. Díky tomu se zanedlouho po návratu na kluziště radovali ze své druhé přesné trefy v zápase. To se po krásném pasu Ruotsalainena dostal tým Suomi do přečíslení, které úspěšně zakončil Lundell, 2:1. A za chvíli tu byl další finský gól, o který se pro změnu postaral debutující obránce Nousiainen.

Vstup do třetí části zápasu se sice favorizovaným Finům nevyvedl úplně podle představ, neboť se podařilo snížit na 2:3 Noru Lindströmovi, ale to bylo to poslední, co Norové v tomto utkání nakonec předvedli. Pak totiž skórovali pouze Finové, nejprve ve 48. minutě využil první finskou přesilovku Innala, v 54. minutě pak z rychlého protiútoku na konečných 5:2 zvýšil Björninen.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (25.5.2021):

SKUPINA B

Finsko - Norsko 5:2 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Pakarinen (Ohtamaa, Kaski), 22. Lundell (Ruotsalainen), 26. Nousiainen (Sallinen), 48. Innala (Kontiola, Sund), 54. Björninen (Mäenalanen, Koivisto) - 2. M. Olimb (Haga), 42. Lindström (Trettenes, Olden)