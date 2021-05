Švédové živí naději na postup do čtvrtfinále, Finové už ho mají jisté

Naši východní sousedé se sice aktuálně nacházejí na třetí pozici se dvanácti body na kontě, ale před svým posledním vystoupením v základní skupině, které odehrají v úterý proti Česku, nemají stále jistotu své účasti v play-off.

Poté, co si odpykali Pospíšil s Rosandičem své disciplinární tresty, tak se tito hráči mohli vrátit zpět do sestavy a být tak kouči Craigu Ramseymu k dispozici. Podle slovenských médií pak měl slovenský stratég k dispozici na MS v Rize naposledy útočníka Pavola Skalického, který se už předem na tomto s vedením reprezentace domluvil, neboť ho s největší pravděpodobností čeká v nejbližších dnech svatba.

Ze začátku utkání to byli Slováci, kteří byli daleko aktivnější než soupeř a to i díky první přesilové hře zápasu, kterou mělo Slovensko možnost hrát. Na brankáře Reideborna si ale tehdy nikdo ze Slováků nepřišel. Zatímco na slovenské straně bylo k vidění několik příležitostí, hokejisté Tre Kronor měli potíže se do nějaké příležitosti vůbec dostat. A proto tak nebylo divu, že třiapadesát vteřin před odchodem do kabin sami inkasovali poté, co se k zakončení dostal Cehlárik, přičemž jeho střela byla ještě tečována, 1:0 pro Slovensko.

Ve druhé části zápasu nastoupili na led úplně jiní Švédové. Bylo na nich vidět, že si v kabině něco řekli, neboť daleko více se pak tlačili do útoku. Dlouho ale jejich snaha přišla vniveč, až ve 31. minutě krátce po přesilovce překonal gólmana Husku Sörensen, 1:1. Zanedlouho se žlutomodrým Seveřanům se málem podařilo stav otočit, kdyby se trefil Frödén. Na druhé straně pak měli své možnosti ke skórování jak Slafkovský, tak Liška.

Ani ve třetí třetině se dlouho hráčům obou stran nedařilo překonat gólmany soupeře, nakonec k tomu musela dopomoci v 51. minutě přesilová hra, když na trestné lavici seděl Jánošík. Tuto početní výhodu dokázal využít tvrdou střelou Olofsson, 2:1 pro Švédy. I když pak měli svěřenci kouče Craiga Ramseyho nejednu šanci k tomu, aby vyrovnali, nakonec sami pouhých třináct sekund před závěrečnou sirénou dostali třetí branku. O tu se postaral Lundeström zakončení do prázdné branky, před tím však předcházel nejspíše krosček Hallandera na Lantošiho, ale píšťalka rozhodčího zůstala, bohužel pro Slováky, němá.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (30.5.2021):

SKUPINA A

Švédsko - Slovensko 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 31. Sörensen (Friberg), 52. Olofsson (Tömmernes), 60. Lundeström (Hallander) - 20. Cehlárik

Úřadující šampioni z Finska jsou prvními jistými čtvrtfinalisty. V prodloužení porazili domácí Lotyše

V obou základních skupinách je sice stále víc neznámých vzhledem k předešlých nečekaným výsledkům a stále je většina týmů, kteří nemají ještě nic jistého, ale o jedné jistotě se může mluvit už po nedělním večeru. Finové si i letos zahrají čtvrtfinále. Úřadující světoví šampioni mezi nejlepších osm mužstev postoupili poté, co dokázali vyhrát nad domácím Lotyšskem až v prodloužení, kdy rozhodující branku čtyři sekundy před koncem vstřelil Anton Lundell. To Lotyši budou muset o postup ze skupiny bojovat až do samého konce základní části turnaje a to na přímo ve vzájemném utkání s Německem.

Za postupem ze skupiny B mířili Finové už od úvodních minut duelu s Lotyšskem. Již po čtyřech minutách se totiž dostali do vedení zásluhou Mäenalanena, 1:0 pro Finsko. Na obou stranách pak následovaly početní výhody, ale ani jedna z nich nebyla ani jedním mužstvem využita. Až 81 vteřin před prvním odchodem do kabin se podařilo domácím reprezentantům vyrovnat, když zakončoval Dzierkals přesně v momentě, kdy měl gólman Säteri zakrytý výhled, 1:1.

Na začátku druhé třetiny bylo tedy díky tomuto vyrovnacímu gólu na pobaltském celku vidět, jak ho to nakoplo a měl tak další možnosti k tomu, aby v utkání opět skóroval. Například se tak mohlo stát ve 24. minutě, kdy se zblízka bekhendově pokoušel dorážet opět Drzierkals, toho už ale tentokrát Säteri vychytal. Když zápas dospěl ke své polovině, předvedl nádhernou individuální akci Roberts Bukarts, ale ani po ní se neměnilo skóre. Ve 35. minutě byl blízko k brance pro změnu na druhé straně Ojamäki, jenž se tak nejlépe zorientoval v závaru před lotyšskou svatyní, ale beton brankáře Kalninše se mu přehodit nepodařilo. Za chvíli se ale Finové stejně radovali, když gól na 2:1 obstaral svou tečí Pakarinen.

Ani tehdy však Finové zdaleka neměli vyhráno. Nejprve se do šance na vyrovnání hnal ve 46. minutě Jaks, ale neuspěl. Na druhé straně pak stejně tak neskóroval ani Mäenalanen po přečíslení tři na dva. V 54. minutě už to ale pro domácí hokejisty konečně přišlo. Tehdy vše začalo Darzinšovým nahozeným kotoučem a svůj druhý gól v zápase si tečí připsal Dzierkals, 2:2.

Za tohoto stavu tak tedy tento vyrovnaný souboj došel až do prodloužení hraného tři na tři. V něm oba týmy mohly rozhodnout o svém vítězství. Například Roberts Bukarts měl za Lotyše dvě velké příležitosti, ve kterých neuspěl a stejně tak na druhé straně ani kapitán Antilla nedal rozhodující trefu. Tu nakonec vstřelil pouhé čtyři vteřiny před koncem prodloužení po pěkné finské akci Lundell, jenž tak rozhodl o finské účasti v letošním čtvrtfinále.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (30.5.2021):

SKUPINA B

Finsko - Lotyšsko 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Mäenalanen (Anttila, Tiivola), 36. Pakarinen (Pokka, Innala), 65. Lundell (Määttä) - 19. Dzierkals, 54. Dzierkals (Darzinš, Sotnieks)