Švédská naděje na postup stále žije. Reparát po prohře s Českem složili proti Británii, porazili je 4:1

Dostali o švédských médiích fén poté, co ve čtvrtek večer nezvládli duel s Českem a už se o nich mluvilo v souvislosti s možným nepostupem do čtvrtfinálové fáze. To však jako Švédy zdravě naštvalo a v pátečním utkání proti Británii chtěli povinné vítězství urvat za každou cenu. O tom svědčí i statistika střel v zápase, kterou vyhráli Seveřané 56:14, během první třetiny zaznamenali hned dvacet střel na britskou branku. Už po pěti minutách měl možnost ke skórování Lindberg, ovšem byli to Britové, kteří jako první nakonec otevřeli skóre. V osmé minutě totiž nahazoval puk na švédskou branku KIrk, mezitím do švédského brankáře Fastha zajel Connolly. Toho ale do brankoviště poslal Rakell a právě to rozhodčí posuzovali u videa. Nakonec tak tedy branku uznali a Britové vedli 1:0. Pro Kirka to byl mimochodem pátý gól na turnaji. A hned po tom měl Fasth co dělat s Hammondovým zakončením. V 15. Minutě přišla na řadu první přesilovky pro Švédy a hned tu se žlutomodrým podařilo využít. Během této přesilovky byla k vidění parádní souhra, na jejímž konci se podařilo vsítit gól Sörensenovi, 1:1. Mimochodem, Švédové za celý zápas ani jednou vyloučeni nebyli. Seveřané mohli odejít na první pauzu ještě spokojenější, kdyby Olofsson netrefil pouze brankovou konstrukci.

Stav se nakonec Švédům podařilo otočit ve 27. minutě. Tehdy Pilut přihrál puk do ideální pozice Pudasovi a ten už své spoluhráče rozradostnil, 2:1 pro Švédy. I když se poté opět bravurními zákroky vyznamenával britský brankář Browns, nakonec ve 33. minutě zase kapituloval, když ho překonal Mario Kempe. Zanedlouho mohl snížit Duggan, ale nezadařilo se mu.

Začátkem třetí třetiny Švédové nevyužili hned dvě početní výhody, ale to nic zásadního nakonec neznamenalo. V 53. minutě se totiž podruhé v zápase trefil opět Mario Kempe a zvýšil tak na konečných 4:1.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (28.5.2021):

SKUPINA A:

Švédsko - Velká Británie 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Sörensen (Olofsson, Tömmernes), 27. Pudas (Pilut, Wingerli), 33. M. Kempe (Sörensen), 53. M. Kempe (Sörensen) - 8. Kirk (D. Phillips)