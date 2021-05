Švýcaři jsou jednou nohou ve čtvrtfinále. S Běloruskem si poradili snadno 6:0

Že to Bělorusové, kteří potřebovali nejen tři body z tohoto utkání, ale i tři body ze svého následujícího utkání s Ruskem, aby mohli pomýšlet na postup do čtvrtfinále, nebudou mít jednoduché a že tak tímto zápasem pro ně prakticky tento šampionát končí, to poznali už po šestatřiceti odehraných vteřinách. Tak málo totiž stačilo Švýcarům k tomu, aby otevřeli skóre. Konkrétně se to tehdy podařilo Bertschymu po Herzogově přihrávce a také po ataku Scherweye a Herzoga na obránce Chenkela u zadního mantinelu, 1:0 pro Švýcary. Chenkel odešel poté s bolestivou grimasou na běloruskou střídačku a nakonec do tohoto utkání už nezasáhl. Blízko k vyrovnání byl v osmé minutě Stefanovič po přihrávce Komarova, brankář Genoni ale zakročil pravým betonem. Krátce před koncem prvního dějství se pak podařilo Švýcarům, kteří jinak po většinu této části hry po svém prvním gólu vypadli trochu z tempa, uklidnit, když na 2:0 zvýšil Vermin dorážející Meierovu střelu.

Švýcarům se povedl rychlý vstup i do druhé dvacetiminutovky. Tentokrát to 69 vteřin po příchodu na kluziště, aby zvýšili na 3:0 a brankáře Šostaka tak vyhnali předčasně z branky. Tehdy ho překonal střelou z levého kruhu Sven Andrighetto. Již nového běloruského muže s maskou v zápase Kolosova jako první přivítal Praplan, ale ten ještě Kolosova nepřekonal, stejně jako se to pak nepovedlo ani Andrighettovi. Ve 33. minutě už byl krátký na krásnou souhru Enza Corviho s Grégoryho Hofmanna, jemuž se nakonec povedlo bez potíží zasunout kotouč do odkryté klece, 4:0. Svou šestou branku na turnaji mohl přidat ještě před odchodem na druhou přestávku, kdyby se ovšem během přesilovky trefil z úhlu.

Bělorusové tahali za kratší konec provazu po většinu zápasu a nejinak tomu byli i ve třetí třetině. V 53. minutě tak na 5:0 zvýšil svou druhou trefou v zápase Vermin a tři minuty před koncem švýcarskou dominanci ilustrovala situace, kdy se v oslabení trefil Fabrice Herzog.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (30.5.2021):

SKUPINA A

Bělorusko - Švýcarsko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Bertschy (Herzog, Scherwey), 19. Vermin (Meier), 22. Andrighetto (Vermin), 33. Hofmann (Corvi), 53. Vermin (Meier), 58. Herzog (Hischier)