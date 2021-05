Sýrie bude volit prezidenta, o Asadově vítězství se nepochybuje

V Sýrii se budou ve středu konat druhé prezidentské volby od začátku civilní války, kterou nepřežilo na 400.000 lidí. Mnoho zemí považuje hlasování za formalitu, která poskytne současnému prezidentovi Bašáru Asadovi možnost zůstat u moci dalších sedm let. Kvůli nesplnitelným podmínkám do voleb nebude moci zasáhnout mnoho Syřanů, kteří uprchli do ciziny, ani ti, kteří žijí na syrském území, jež vláda nemá pod kontrolou.