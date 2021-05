Tálibán se zmocnil dalšího afghánského okresu, v květnu je to už třetí

Z Afghánistánu se nyní stahují mezinárodní síly. Okres Daulat Šáh obléhali bojovníci Tálibánu několik měsíců. Poslední měsíc nebyly policie a armáda schopné dopravit svým jednotkám v okrese zásoby. Nic na tom nezměnila ani týdenní operace afghánské armády.

Tálibán již dříve ovládl strategicky významný okres Nirch nedaleko afghánské metropole Kábulu a počátkem května také okres Burka na severu země. V poslední době rovněž povstalci podnikli v zemi několik ofenziv. Útočí na bezpečnostní stanoviště kolem provinčních metropolí i na středně velké vojenské základny. O život přišly desítky příslušníků afghánských bezpečnostních sil.

Podle pozorovatelů by útoky Tálibánu mohly dále zesílit poté, co se vojáci Spojených států a NATO zcela stáhnou ze země. Odchod asi 10.000 vojáků USA a NATO by měl skončit do 11. září.

Dnes na různých místech Afghánistánu zahynulo nejméně 21 civilistů. Dvanáct členů jedné rodiny zemřelo v jihoafghánské provincii Hílmand, když jejich auto zasáhla výbušnina nastražená u silnice. Další čtyři lidé utrpěli zranění, informovala agentura DPA.

V provincii Ghór si dva výbuchy náloží umístěných u silnice vyžádaly šest obětí. Tři další civilisty zastřelili v noci na dnešek v provincii Ghór neznámí ozbrojenci. Místní úřady z útoků viní Tálibán.